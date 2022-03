John-Doppelpack reicht Borussia nicht zum Sieg

Yannick Bauer machte den Steffen Baumgart. Borussia Münsters Trainer musste das Spiel bei Eintracht Ahaus am Sonntag nach einem positiven Coronatest vor dem PC im Wohnzimmer verfolgen. In der Vorwoche beim 3:3 gegen Altenrheine noch gesperrt auf der Tribüne, ging das Live-Erlebnis im Stadion nun gänzlich flöten. „Das ist nichts für mich, ich bin die ganze Zeit in Action gewesen“, sagte er nach dem neuerlichen Remis (2:2).

Seit vier Spielen wartet Borussia nun auf einen Sieg. „Wir sind nah dran, das merke ich“, so Bauer. Aushilfschef Dennis Hater merkte an: „Ich bin stolz, dass die Jungs die taktischen Vorgaben so sauber umgesetzt haben.“ Zumal es personell Änderungen gab. A-Junior Nick Zumdick ersetzte Philipp Oluts zwischen den Pfosten, für Henry Hupe (beim Aufwärmen umgeknickt) rückte Youngster Marko Costa Rocha in die Startelf.

Borussia kann Überzahl nicht ausnutzen

Eine zehnminütige Ahauser Angriffswelle überstanden die Gäste schadlos, gingen ihrerseits nach 24 Minuten durch Hannes John nach Vorarbeit von Christopher Klimek sogar in Führung. Bis zur Pause machte die Borussia das bravourös, ließ nicht viel zu. Nach dem Wechsel war es ein Standard, der den Gleichstand brachte. Hendrik Vennemann nagelte das Leder per Freistoß unter die Latte (55.). Münster, keineswegs geschockt, suchte sein Glück in der Offensive. Erneut John war nach 69 Minuten zur Stelle. Ein Platzverweis für Ahaus sollte der Borussia in die Karten spielen. Aber die Entscheidung fiel nicht, stattdessen traf Lennart Varwick (82.) nach einer Ecke. Den nächsten Anlauf auf einen Dreier nimmt der heimische Landesligist am Donnerstag im vorgezogenen Spiel gegen Vorwärts Wettringen (20 Uhr).

Borussia: Zumdick – Niesing, Klimek, Schrick, Costa Rocha – Demir (61. Betet), Burchardt, Alves Duarte (77. Salkovic), Nyassi – Lüntz (87. Pier), John