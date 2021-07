Jonas und Cedric Osterholt – so gleich und doch verschieden

Immer mehr Zwillingspärchen erobern die Welt. Jonas und Cedric Os­terholt gehören dazu. Sie werden am 25. Mai 2000 geboren. Jonas hat es eiliger, ist acht Minuten schneller, gewinnt den ersten Wettkampf dieser beiden ambitionierten Triathleten von Bundesligist Wasser und Freizeit Münster.

Optisch könnten die zweieiigen Brüder nicht unterschiedlicher sein. Der blonde Jonas ist mit 1,89 Meter neun Zentimeter größer als sein braunhaariger Bruder. „Extrovertiert und etwas chaotisch bin ich auch“, sagt der Ältere – und ergänzt: „Cedric hält sich lieber zurück, ist ordentlicher.“ So ist das manchmal. Was sie vereint: ihre Liebe zum Dreikampf. Beide starten mit einer Profilizenz und sind am Sonntag beim „Pushing Limits Race“. Ein Event, bei dem Weltmeister, Olympiateilnehmer und Ironman-Champions sich die Klinke in die Hand geben. Auch Sven Wies und Patrick Dirksmeier aus Münster sind dabei. Ebenso wie die nicht unbekannten Andreas Dreitz und Michael Raelert.

Wohin die Reise geht? Das ist das große Geheimnis. „Wir dürfen nichts verraten“, sagt Jonas Osterholt. Nur so viel: „Wir bleiben in Nordrhein-Westfalen.“ Die Athleten sind dazu verpflichtet, Stillschweigen zu bewahren – so will der Veranstalter sicherstellen, dass sich in Coronazeiten auf dem Areal keine große Besucherschar bildet.

Wenn die beiden Osterholts äußerlich nicht unbedingt wie Zwillinge aussehen, so haben sie doch vieles gemein. Die beiden haben ihre sportliche Karriere zusammen in die Hand genommen. Im heimischen Heiden im Kreis Borken machten sie im Schwimmverein die ersten Meter im Wasser. Landestrainer Gerrit Völker, Vater vom talentierten Paul, entdeckte die beiden früh und holte sie zum SuS Stadtlohn. Von dort zogen sie weiter zu W+F – und schafften den Aufstieg in das Oberhaus.

Inzwischen sind die Osterholts nach ihrem Abitur „ausgewandert“. Saarbrücken ist ihre neue Wahlheimat. Dort studieren sie Systemingenieurwesen, trainieren am Olympiastützpunkt. Und träumen von Olympia. Das Staffelformat „Mixed Team Relay“ soll zum ersten Mal im Rahmen von Olympia 2021 ausgetragen werden. „Tokio kommt zu früh“, sagt Jonas, 2019 Junioren-Europameister in Weert (Niederlande). „Vielleicht klappt es 2024 mit Paris.“ Und dann am besten im Schlepptau mit Bruder Cedric. „Da muss alles passen. Bis dahin haben wir einen weiten Weg vor uns.“ Der führt auch über das ­„­Pu­shing Limits Race“. 1000 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer laufen – es ist alles angerichtet für ein Top-Act. Nun müssen die beiden Osterholts ihren Part erfüllen.