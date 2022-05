Keine Einbahnstraße: So läuft die Kooperation zwischen Schalke und Gievenbeck

Ein Teil der Zusammenarbeit: Jüngst fand in Gievenbeck ein Turnier aller Schalker Kooperationsclubs statt – und am Ende jubelte die königsblaue U 12.

Nur zehn Vereine schmücken sich mit dem Titel Kooperationspartner der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Die Beziehung des 1. FC Gievenbeck nach Gelsenkirchen besteht seit Februar 2017. Mit einem Schild, auf dem das Knappenschmiede-Logo prangt, Werbebanden und Fahnen ist es natürlich nicht getan. Das Netzwerk wird mit Inhalt gefüllt. FCG-Abteilungsleiter Christian „Lüde“ Wielers und der S04-Verantwortliche Christian Buchholz, seit 2014 das Bindeglied zwischen Knappen und Kooperationspartnern, stehen dafür ein.

Wielers war seinerzeit mit Sascha Brinker auf Schalke vorstellig. 2016 trafen sie Buchholz und Oliver Ruhnert – damals Leiter der königsblauen Nachwuchsabteilung, seit Mai 2018 Geschäftsführer Profifußball bei Union Berlin. „Wir sind da nicht als Bittsteller aufgetreten, sondern haben unseren FCG und seine Werte vorgestellt“, erinnert sich Wielers. Und war angetan, „wie schnell uns klar war, dass unsere Philosophien bestens zusammenpassen“. Der Beschluss zum Miteinander im Bereich der E- und D-Junioren, also den Altersklassen, die im Fokus dieser Kooperation stehen, fiel leicht.

Miteinander wird gelebt und geüflegt

Das Miteinander wird seither gelebt und gepflegt, pandemiebedingt zuletzt eingeschränkt. „Wir agieren auf Augenhöhe in einer Partnerschaft, die absolut ehrlich und vertrauensvoll ist“, sagt Wielers. „Zu keiner Zeit haben wir den Eindruck, dass hier ein Großer mit einem Kleinen spricht.“ Er hält Kontakt mit Buchholz, kann sich Rat einholen oder einfach austauschen. „Wir sind nie auf einer Einbahnstraße unterwegs. Das imponiert mir ebenso wie das gesamte Miteinander in der Knappenschmiede.“ Auch unter dessen neuen Chef Mathias Schober hat sich daran nichts geändert.

Das Schild, das den FCG als Partner der Knappenschmiede ausweist. Foto: Thomas Austermann

Seinen Partnern bietet Schalke was: Training für Torhüter, Freundschaftsspiele an der Arena, Kooperationsturniere, interne Talent-Tage, Tagungen, Hospitationen, Fortbildungen für Trainer, Zusammenarbeit mit Sportpsychologen. FCG-Jugendtrainer weilten in Gelsenkirchen, Mannschaften traten zu Test an, eine Trainer-Fortbildung führte Schalke in Gievenbeck durch.

FCG verlor Finale gegen Schalke nur knapp

Jetzt stieg das traditionelle D-Juniorenturnier aller Kooperationsclubs plus zweier Schalker U-12-Teams beim FCG. Dessen U 13 erreichte das groß aufgezogene Finale, dem alle Teams zusahen. Und die Gievenbecker hielten beim 0:2 gegen eine der beiden Mannschaften aus Gelsenkirchen bestens mit.

Dass die Schalker auch etwas haben wollen, liegt auf der Hand. Nämlich den Überblick über die Szene der regionalen Talente. Und den möglichst ersten „Zugriff“ auf junge Asse. Das Netzwerk ist nicht zufällig der Scoutingabteilung untergeordnet. „Natürlich wollen wir die Talente bei uns sehen, wenn es passt“, sagt Buchholz. „Aber einen E-Juniorenspieler würden wie nie von Münster nach Gelsenkirchen lotsen.“

Partnerschaft "keine Nummer auf dem Papier"

Wie Wielers lobt der 44-jährige Hauptangestellte (Administration Scouting) den gemeinsamen Draht. „Gievenbeck ist ein sehr gut geführter Verein mit familiärem Umfeld, der ständig wächst und die Teams in guten Ligen spielen hat. Wir haben es mit supernetten und engagierten Menschen zu tun“, lobt Buchholz. „Die Partnerschaft ist keine Nummer auf dem Papier. Für uns ist das Netzwerk der Weg, den wir gemäß unserer Identität gehen wollen.“

Vielleicht hat ihm auch imponiert, dass der FCG einen Wechsel zu einem anderen Kooperationsclub ablehnte. Ausgerechnet Borussia Dortmund brachte sich ins Gespräch. Und blitzte ab.