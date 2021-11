Keine Einwände gegen Einführung von 2G

In Sachsen gibt es die ersten Saisonunterbrechungen im Mannschaftssport. Das soll in NRW möglichst verhindert werden. Vermutlich wird das Land in der nächsten Woche die 2G-Regel für den Amateursport in der Halle einführen. Verbände und Sportler begrüßen das.

Michael Spratte, Trainer des Volleyball-Drittligisten TSC Gievenbeck Foto: Wilfried Hiegemann

Wirklich schlau ist der Breiten- und Amateursport an diesem verregneten Mittwoch nicht geworden. Als der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kurz vor zwölf als erster Redner in einer Sondersitzung des Landtages seine Pläne für die künftigen Corona-Regeln vorstellte, streifte er dieses Ressort nur kurz. Im Freizeitbereich werde es Einschränkungen für alle geben, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Erkrankung genesen seien, sagte er. Da blieb vieles schwammig und unpräzise, Beschlüsse werden erst in der nächsten Woche gefasst und verkündet. Der Freizeitsport ist allerdings gut beraten, wenn er sich frühzeitig auf verschärfte Maßnahmen einstellt.

Wo die Reise schon bald hingehen könnte, wird zwischen den Zeilen eines Informationsschreibens des Landesportbundes NRW deutlich. In einem Appell fordert der LSB die Politik auf, den Beitrag von Sport und Bewegung zur Gesunderhaltung der Bevölkerung in den Beratungen zur Corona-Pandemie unbedingt zu berücksichtigen. „Mehr als eine 3G-Regel für aktives Sporttreiben draußen und 2G für drinnen lehnen wir deshalb ab“, erklärt LSB-Präsident Stefan Klett. Tatsächlich ist die Ablehnung auch ein gutes Stück Zustimmung. Längst haben die Verbände als Treiber und Anwälte des Sports erkannt, dass die Gefahr, mit hohem Tempo in den nächsten Lockdown zu schießen, akut ist. Deshalb das Zugeständnis, 2G zu akzeptieren.

"Die 2G-Regel ist lange überfällig"



Geimpft oder genesen – es wird wohl so kommen, dass sich für Ungeimpfte schon sehr kurzfristig die Türen der Sporthallen nicht mehr öffnen. Michael Schmitz, Chef des Stadtsportbundes Münster, sprach sich im Gespräch mit unserer Zeitung schon in der Vorwoche für diese Regelung aus. „Es darf nicht sein, dass uns zehn oder 15 Prozent Ungeimpfter die Möglichkeit, Mannschaftssport zu betreiben, vergrätzen“, argumentierte Schmitz und erinnerte an vorangegangene Saisonabbrüche in allen Mannschaftssportarten. In Sachsen ist der Amateursport erneut nicht weit davon entfernt. Der Handballverband hat auf die katastrophale Infektionslage im Bundesland reagiert und den Spielbetrieb auf Verbandsebene in allen Klassen auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Ralf Brameier ist als Leiter des Pascal-Gymnasiums in Münster auch beruflich eingebunden in viele Pandemie-Themen. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Tischtennis-Abteilung des TuS Hiltrup. Die 2G-Regel ist für ihn „schon lange überfällig“ und sei für den TuS kein Problem. „In zehn Senioren-Mannschaften haben wir nur einen Ungeimpften. Und der kommt seit sechs Wochen nicht mehr zum Training.“ Mit Unbehagen erinnert sich Brameier an ein kürzliches ausgetragenes Meisterschaftsspiel: „Beim Gegner waren drei von sechs Spielern ungeimpft. Da wird einem dann schon ein bisschen mulmig.“

Mit den Corona-Regeln bestens vertraut: Ralf Brameier, Leiter des Pascal-Gymnasiums sowie Spieler und Funktionär beim TuS Hiltrup. Foto: Oliver Werner

Hohe Impfquoten in den Teams



Jürgen Aigner ist Vizepräsident des Westdeutschen Volleyball-Verbandes und „Chef“ des Zweitligisten VC Olympia Münster. Der Einführung einer 2G-Regel im Hallensport steht er aufgeschlossen gegenüber. „Aus meiner Sicht bietet sie den größtmöglichen Schutz unter Fortführung des Wettkampfspielbetriebs. Und dass wir nicht wieder in einen Lockdown wollen, ist ja klar“, sagt er. Aigner verweist darauf, dass beim VC Olympia alle Spielerinnen geimpft seien. Eine 100-prozentige Quote gibt es auch beim Männer-Drittligisten TSC Gievenbeck. „Wenn das anders wäre, wäre ich hier nicht Trainer“, erklärt Coach Michael Spratte.

Uwe J. Plonka, Präsident des Westdeutschen Basketball-Verbandes, wird nicht müde, unter seinen Sportlern für die Impfung zu werben. „Bislang sind wir als Basketballer ganz gut durch die Krise gekommen. Und das soll auch so bleiben“, sagt der Hagener. Wenn es nur mit 2G gehe, sei er natürlich dabei, so Plonka: „Es ist ja nicht so, dass wir die Ungeimpften ausschließen. Die, die nicht wollen, schließen sich doch selbst aus.“