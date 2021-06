Keine ist schneller als Patricia Rutz

In starker Form präsentierten sich die münsterischen Schwimmer beim Meeting in Osnabrück. Falk Lömke und Patricia Rutz stachen besonders heraus und sind auch die Hoffnungsträger bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin.

Patricia Rutz glänzte in Osnabrück mit fabelhaften Zeiten. Über 50 und 100 Meter Freistil sowie 50 Meter Rücken ist die SGS-Schwimmerin aktuell bundesweit die Schnellste in ihrem Jahrgang.

Mit 33 Endlaufteilnahmen hagelte es am Wochenende beim Swim-Meeting in Osnabrück förmlich Bestzeiten bei den Schwimmern des A- und B-Kaders der SGS Münster. Dabei mussten viele der Finalisten gleich mehrmals hintereinander in unterschiedlichen Disziplinen an den Start.

Dauerbrenner im Wasser war Falk Lömke. Er trotzte der körperlichen Anstrengung und steigerte in den Finals seine Vorlaufzeiten auf den Strecken 50 Meter Schmetterling (auf 27,95 Sekunden), 200 Meter Lagen (auf 2:21,56 Minuten) und 100 Meter Freistil (um 1,6 Sekunden auf 57,36 Sekunden). Mit diesen Resultaten und den Leistungen auf allen Rückenstrecken hat Lömke sechs Qualifikationsnormen für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften geschafft. In Berlin kommt auf ihn eine wahre Herkulesaufgabe zu.

Drei überragende Bestzeiten und erstklassige Jahrgangswerte lieferte B-Kader-Athletin Patricia Rutz (2008) ab. Mit ihr steht eine SGS-Nachwuchsschwimmerin in gleich drei Disziplinen auf dem ersten Platz der Deutschen Jahrgangsbestenliste. Über 50 Meter Freistil (28,65 Sekunden), 100 Meter Freistil (1:03,35 Minuten) und 50 Meter Rücken (33,47 Sekunden) zählt sie nun zu den Besten ihres Jahrgangs – natürlich ist auch sie eine der münsterischen Hoffnungen bei den Jahrgangstitelkämpfen.

Ebenfalls im Finale über 50 Meter Schmetterling (32,94 Sekunden) legte Olivia Hopfinger in Osnabrück zu und qualifizierte sich damit für die DJM. Mit Tina Wetzel in den Disziplinen 50 Rücken und Brust als auch Valentin Schnermann über 200 Freistil und 200 Lagen stehen weitere Athleten der SGS auf der Starterliste für Berlin.