„So etwas noch nie erlebt“: Großes Echo nach verrücktem FCG-Spiel

Was für ein Spiel: 89 Minuten fallen keine Tore in der Partie zwischen dem BSV Ostbevern und dem 1. FC Gievenbeck II. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Zwei Treffer und vier Feldverweise – 1:1 endet der A-Liga-Kick.

Mit der Bildunterschrift „Klassischer Kreisliga-Spielverlauf“ schaffen es die Kicker des 1. FC Gievenbeck II am Montag in den Instagram-Account „kreisliga.helden“. Dort heißt es: „Sende uns deine Kreisliga-Momente. Geile Tore, Dribblings oder Kurioses! Gerne auch Bilder.“ Eine Ehre?

„Na ja, aber witzig ist das Echo schon. So etwas habe ich in meiner 32-jährigen Trainerlaufbahn noch nicht erlebt“, gesteht Roland Böckmann, zusammen mit Marko Tesic Coach der Reserve, nach dem 1:1 beim BSV Ostbevern. Bis in die Schlussphase „leidet“ das Duell unter den vielen Unterbrechungen durch den Spielleiter. „Gefühlt war das alle 90 Sekunden der Fall“, sagt Böckmann. Dann überschlagen sich die Ereignisse.

In der letzten Minute bringt Constantin Matheis die Gäste per Standard mit 1:0 in Führung. Nicht gerechtfertigt der Freistoß, findet Ostbeverns Steffen Langanke – und beleidigt den Unparteiischen noch im Nachgang. Rot!

Definitiv rekordverdächtig

Auswärtssieg? Vier Minuten Nachspielzeit trennen die Gievenbecker von drei Punkten in der Fremde in Überzahl. Der BSV wehrt sich tapfer, bekommt seinerseits am Strafraum des FCG einen Freistoß zugesprochen, weil sich Hannes Lennard Brodner angeblich auf seinen Gegenspieler gestützt haben soll. Als der Referee die Gievenbeck Mauer nach hinten beordert, sieht Vincent Vögler überraschend Gelb-Rot. Seine Nachfrage, wie weit er mit seinen Jungs noch zurück müsse, wertet der Schiedsrichter angeblich als schmähende Äußerung. Runter. Nach dem anschließenden 1:1 im Nachsetzen durch Carsten Esser schnappt sich Gästespieler Gavin Beck flugs das Leder – und wird unterwegs von BSV-Kicker Mehamd Dawud gestellt. Und scheinbar tätlich angegangen, sprich mit einer Hand im Gesicht getroffen. Rot! Zu allem Überfluss rangelt Ostbeverns Lukas Kowol mit Gievenbecks Tormann Konstantin Paul Klüner – und sieht ebenfalls Rot. Zwei Tore und vier Feldverweise binnen fünf Minuten. Das ist rekordverdächtig.

Roland Böckmann ist Trainer des 1. FC Gievenbeck II. Foto: Thomas Austermann

„Ich bin selbst Schiedsrichter, würde einen Kollegen nie kritisieren“, sagt Böckmann. Aber am Sonntag habe er sich schon über manche Entscheidung des Regelhüters gewundert. Ein Punkt – mehr bleibt nicht.