Kinderhaus hadert mit sich und dem Schiedsrichter

Jens Giesbert schimpfte wie ein Rohrspatz, schüttelte immer wieder mit dem Kopf und fühlte sich vollkommen ungerecht behandelt. Rote Karte nach 20 Minuten, weil er eine Tätlichkeit gegen einen Brockhagener Abwehrspieler begangen haben soll. „Das hätte man sicherlich auch mit einer Zwei-Minuten-Strafe ahnden können“, befand Kinderhaus-Trainer Michael Dreskornfeld und sah sein Team fortan sichtlich geschwächt. Giesbert fehlte vorne wie hinten und musste die restlichen 40 Minuten gefrustet zusehen, wie seine Westfalia-Handballer auch gegen den TuS Einigkeit Brockhagen bei der 22:26 (13:14)-Niederlage die Punkte abgaben.

Eklatanter Fehlstart

Beim Versuch, wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga einzufahren, legte Kinderhaus einen eklatanten Fehlstart hin. 1:5 nach sechs Minuten war eine schwere Hypothek, von der sich das Team letztlich bis zum Abpfiff nicht erholen konnte. Zwar war man zur Pause (13:14) fast dran, konnte direkt danach sogar den Ausgleich erzielen, musste dann aber wieder ständig einem Rückstand nachlaufen. „Es war wie vor zwei Wochen gegen Ahlens Zweite, wir machen einfach zu viele technische Fehler.“ Dreskornfeld musste nicht hinzufügen, dass man so in der Verbandsliga nicht gewinnen kann. Vier Tempogegenstöße wurden frei vor dem Tor nicht genutzt, zwei Siebenmeter vergeben. Dazu kamen zwei Slapstick-Nummern, als die Kinderhauser mit zwei Spielern den Steilangriff liefen, den Ball aber ins Seitenaus passten. So wurde das nichts mit der geplanten Aufholjagd, immer wieder stellte sich die Westfalia selbst ein Bein.

Aus dem Rückraum gefiel einzig Stephan Dittrich, Eike Siering traf verlässlich auf Linksaußen, der Rest war mehr oder minder nur bemüht. Und dass man ohne Einsatz auch eine Zwei-Minuten-Strafe kassieren kann, bewies Johan de Buhr nach einer verbalen Entgleisung von der Bank aus. Da liest sich die Quote von Jan Limke schon besser. 80 Sekunden durfte der lange Rückraumspieler ganz am Ende mitmischen, fing zwei Bälle, warf einmal – und traf.

Zu viele technische Fehler

Es war mehr drin für die Gastgeber, denn Brockhagen spielte einen berechenbaren Handball. Fast immer wurden die Angriffe bis an den Rand des Zeitspiels gefahren und dann meist über das Zentrum abgeschlossen. Dreskornfeld: „Das wussten wir, aber wir haben die Mitte einfach nicht geschlossen bekommen. Es hilft alles nichts, wir müssen weiter arbeiten“, sagte Dreskornfeld. Und – der Zusatz sei gestattet – vielleicht mal weniger technische Fehler machen. Schließlich möchte man in Münster noch länger Verbandsliga-Handball sehen.

Tore: Dittrich (8/1), Siering (5), Flockert (3/1), Müller (2), Giesbert, Limke, Waschke, Proch (je 1)