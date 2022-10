„Großes Chaos“: Klub Mladost steht ohne Heimat da – und vor dem Aus

Die Sperrung des Kunstrasenplatzes am Arnheimweg in Gievenbeck hat den Klub Mladost hart getroffen. Trainer Tom Feuerstacke spricht über das Chaos beim C-Ligisten und die drohenden Konsequenzen.

Droht dem Fußballkreis Münster der nächste Rückzug eines Teams? Tom Feuerstacke, Trainer vom Klub Mladost, schwant Böses. Er sagt: „Wenn sich unsere Situation nicht schnell ändert, wird das Endergebnis sein, dass wir den Spielbetrieb einstellen.“ Im vergangenen Sommer ist der Verein, den es seit 44 Jahren gibt, in die Kreisliga C abgestiegen. Sportliche Dellen gehören dazu, viel schwerer wiegt, dass Mladost keine Heimat mehr hat.

Die lag bis zur Sperrung des dortigen Kunstrasenplatzes am Arnheimweg in Gievenbeck. Anfang Mai aber sperrte die Stadt die ramponierte und Verletzungen begünstigende Spielstätte – voraussichtlich bis Sommer 2023. Was folgte, beschreibt Feuerstacke aus Mladost-Sicht als „großes Chaos“. Die Trainingsorte wechselten immer wieder, Spiele fanden meist an der Mosaikschule in Gievenbeck statt. „Dort gibt es keine Umkleidekabinen und keine Eckfahnen“, erzählt Feuerstacke. Neulich als die Kreidemaschine für die Platzmarkierung kaputt war, fuhr der Mladost-Coach quer durch die Stadt, um für Ersatz zu sorgen.

Feuerstacke: „Wenn wir auf Asche müssen...“

Und: Der Winter naht, ohne Flutlicht sind Anstoßzeiten nach 15 Uhr nicht mehr haltbar. Gleiches gilt witterungsbedingt für Spiele auf dem Rasen. Die Alternative? „Für die Meisterschaftsspiele kann verbindlich derzeit ein Tennenplatz auf der Sentruper Höhe angeboten werden“, teilt das Sportamt mit.

„Wenn wir auf Asche spielen müssen, dann werden einige Spieler uns verlassen – und ich muss das Team abmelden“, sagt Feuerstacke. Eine andere Lösung ist aktuell nicht in Sicht. Immerhin fürs Training hat Mladost so etwas wie eine neue Heimat gefunden. Wie beim FC Münster 05 finden die Übungseinheiten auf dem gerade erst fertiggestellten Kunstrasen auf der Anlage von Teutonia Coerde statt. Feuerstacke meint: „Die Bedingungen dort sind super, wir haben eine Kabine. Ich bin sehr dankbar dafür, dort trainieren zu dürfen.“

Mladost-Spiele nicht in Coerde möglich

Die Krux: Seine Meisterschaftsspiele darf Mladost dort nicht austragen, weil zwei Teams von Nullfünf und auch Preußen Münsters U 17 auf dem Rasenplatz nebenan die Kapazitäten erschöpfen. Feuerstacke ist wichtig zu betonen, dass seine Kritik nicht dem Sportamt um Julian Petersen gilt. Hätte er sich Hilfe von anderen Clubs gewünscht? Vielleicht. Er sagt nur: „Ich habe Solidarität erfahren – vom SC Münster 08 und Teutonia Coerde.“ Bei Nullacht, wo Feuerstacke Fußball-Abteilungsleiter und ebenfalls Coach ist, trainierte Mladost zwischenzeitlich und spielte dort auch in Einzelfällen.

Wie es für den Verein weitergeht, steht in den Sternen. „Es macht keinen Spaß mehr, ich bin demotiviert“, meint Feuerstacke. Im Sommer 2023 könnte der Kunstrasen am Arnheimweg saniert sein, vielleicht gar im Frühjahr. Die Stadt teilt mit: „Eine Aussage zur genauen Zeitspanne kann aktuell nicht getroffen werden. Über das Maßnahmenprogramm des Sportamtes für das Jahr 2023 wird erst zum Jahresende final entschieden.“ Diese Entscheidung dürfte für Mladost zu spät kommen.