Kovacevic schießt Concorden an die Spitze

Greven

Wie lautet eigentlich das Gegenteil von fremdeln? Das Wort, das beschreibt, wie sauwohl sich Bezirksligist Concorida Albachten auf fremden Plätzen fühlt. Egal: In der Tabelle heißt das Spitzenreiter. Das zumindest sind die Concorden nach dem 1:0 bei Greven 09 und damit dem fünften Auswärtssieg in Folge zumindest bis zu den weiteren Bezirksligaspielen am Sonntag.

Von Michael Schulte