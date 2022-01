Kreis setzt Spielbetrieb fort, Kinderhaus und Münster 08 verschieben Derby

Das Chaos hat System: Zwei Tage, nachdem der Handball-Verband Westfalen die Stimmen der angeschlossenen Clubs ausgezählt, einen Teil der Staffeln in seinem Zuständigkeitsbereich in den verlängerten Weihnachtsurlaub und den anderen in die Saisonfortsetzung geschickt hatte, liefen die ersten Spielabsagen ein. In Münster beispielsweise geht das mit Spannung erwartete Derby der Frauen-Landesliga zwischen Klassenprimus Westfalia Kinderhaus und dem SC Münster 08 in die Warteschleife. Beide Teams hatten im Vorfeld für eine Saisonunterbrechung gestimmt und sich folgerichtig auf eine Spielverschiebung geeinigt.

In Hiltrup wird gespielt

Aus der gleichen Ausgangsposition kamen dagegen die Landesliga-Herren von Eintracht Hiltrup und Münster 08 zu einem anderen Ergebnis. Obwohl beide Clubs gerne den Jahresneustart verschoben hätten, treten sie am Samstag gegeneinander an. „Das ist ganz schwierig“, beschreibt Eintracht-Trainer Marcel Graefer die guten Gespräche mit den Kollegen von Nullacht. „Wir waren uns einig, dass irgendwie alle Lust haben zu spielen, obwohl keiner Bock auf diese Situation hat. Ob wir aber nun eine Woche später antreten müssen oder doch jetzt starten, ändert auch nicht viel.“ Auch eine Liga höher wurde man sich einig: Auch die Verbandsligahandballer der Westfalia haben ihre anstehende Partie vom Samstag auf spätere Wiedervorlage gelegt.

Absagen im Kreis erwartet

Vor ähnlichen Entscheidungen stehen jetzt alle Mannschaften aus dem Handball-Kreis Münster, der sich am Mittwoch ebenfalls nicht zu einer Saison-Unterbrechung durchrang. Spielverlegungen müssen und dürfen die Clubs untereinander ausmachen – wie schon in den letzten Wochen des vergangenen Jahres dürfte es somit zu zahlreichen Absagen kommen.