Endspielorte festgelegt: Hier steigen die Finals 2023 im Kreis Münster

Die Männer im Kreis Münster müssen an Christi Himmelfahrt ran, die Frauen sind am Vorabend gefordert. Jetzt hat der Fußballkreis die Endspielorte für die Pokal-Wettbewerbe festgelegt - und auch die Termine für die Entscheidungsspiele.

Der Kreis Münster hat die Endspielorte für die Pokal-Wettbewerbe festgelegt. Die Männer spielen an Christi Himmelfahrt (18. Mai) um 15 Uhr in Roxel. Die Frauen sind bereits am Vorabend (17. Mai) um 19 Uhr in Mecklenbeck gefordert, wo das Finale bereits 2020 stattfinden sollte, ehe es pandemiebedingt ausfiel.

Außerdem wurden die Termine für Entscheidungsspiele festgelegt. Die Frauen ermitteln bei Punktgleichheit am 24. Mai Meister oder Nichtabsteiger, die Männer am 25. Mai. Der Pfingstmontag soll vermieden werden. Notfalls ginge es bis zum 11. Juni im Rhythmus Mittwoch-Sonntag weiter.

Kreisfußballkonferenz im Preußenstadion

Die Vereine sind angehalten, diese Partien so früh wie möglich anzusetzen. Die Kreisfußballkonferenz der Herren erfolgt am 6. Juli (18.30 Uhr) im Preußenstadion, die der Frauen folgt eine Woche später, muss aber noch exakt datiert werden.