Langläufer der LG Brillux bis zum Jahresende im Einsatz

So weit die Füße tragen: Während Sprinter und Techniker der LG Brillux Münster bereits in die Halle umgezogen sind, bleiben die Langstreckler noch bis zum Jahresende an der frischen Luft: Als krönender Saisonabschluss stehen am 18. Dezember die Deutschen Crosslaufmeisterschaften in Sonsbeck an.

Die Sprinter sind im Ziel, die Springer haben die Maßbänder ein­gerollt und die Techniker Speere, Hammer, Kugeln und Disken in den Geräteräumen verstaut. Für sie alle ist die Freiluftsaison abgehakt, besiegelt mit einem ­dicken Corona-Stempel: Zum Saisonende durften die Leichtathleten der LG Brillux Münster zwar noch einmal ran, von Normalität war jedoch auch das Jahr 2021 nach dem Totalausfall 2020 noch weit entfernt. Doch Cheftrainer Thomas Riet­hues ist zuversichtlich, im Jahr 2022 wieder mit vollem Elan angreifen zu können. „Restriktionen durch Corona gibt es kaum noch“, sagt er zu Beginn der Hallensaison. Der zunächst gravierende Aderlass an Athleten stellt sich nicht mehr ganz so dramatisch dar: „Der eine oder andere ist dann doch wieder dabei und zudem gibt es auch Neuzugänge aus dem studentischen Bereich.“ Allemal bereiten sich die LG-Athleten jetzt schon auf die überdachten Wettkämpfe vor, ein offizieller Terminplan ist beim Verband in Planung, die ersten Wettkämpfe dürften bereits im Januar anstehen.

Langstreckler harren draußen aus

Für die Langstreckler dagegen lohnt sich nach wie vor der Blick auf die Wettervorhersage, ihre Saison ist – auch coronabedingt – noch in vollem Gange. Ein letzter Höhepunkt steht sogar erst kurz vor Weihnachten an, wenn am 18. Dezember in Sonsbeck die Deutschen Crossmeisterschaften an stehen. „Normalerweise werden die im Frühjahr ausgetragen, jetzt aus gegebenem Anlass erst im Dezember“, sagt Riethues, der im Kreis Wesel mit den A-Juniorinnen und -Junioren sowie den Senioren drei aussichtsreiche Teams nach Wesel schicken will.

Cross- und Straßenmeisterschaften

Zuvor stehen noch die Westfälischen Crossmeisterschaften (13. November) an und schon am 31. Oktober die 10-Kilometer-Straßenlaufmeisterschaften in Uelzen. Die Ausdauerathleten nutzen aktuell die Ferien für den Feinschliff vor den letzten Saisonhöhepunkten. ­U-18-Talent Silas Zahlten trainiert aktuell im öster­reichischen Kühtai, die jüngeren Jahrgänge fahren an diesem Mittwoch ins etwas flachere Sauerland.