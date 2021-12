Lasse Rowald im Interview: „Es herrscht Aufbruchstimmung in Albachten“

Von einer Momentaufnahme kann nun wirklich keine Rede mehr sein. Concordia Albachten führt die Tabelle der Bezirksliga 12 mit sieben Punkten Vorsprung an, ist Herbstmeister und seit Monaten die Mannschaft der Stunde. Der Sportliche Leiter Lasse Rowald kennt den Schlüssel, vermeidet aber noch die passende Kampfansage.

Können wir wirklich noch von einem temporären Höhenflug sprechen?

Rowald: Zumindest werden wir langsam ernst genommen, das ist auch nicht immer ein Vorteil. Die Gegner stellen sich auf uns ein.

Trotzdem gewinnt Albachten am Ende immer.

Rowald: Ja, unser Trainer Sebastian Hänsel und das ganze Team leisten eben hervorragende Arbeit.

Geht’s womöglich doch in Richtung Landesliga?

Rowald: Ach, wenn es letztlich so kommt, nehmen wir das natürlich mit. Aber das Ziel für die Rückrunde ist höchstens, unsere gute Serie zu bestätigen.

Ist so etwas wie eine Euphorie im Verein und darüber hinaus spürbar?

Rowald: Absolut. Im Ort, am Sportplatz – überall ist das Thema. Unsere Zweite und unsere Damen unterstützen uns regelmäßig, immer mehr kommen zum Platz. Es herrscht Aufbruchstimmung in Albachten.

Ist Trainer Sebastian Hänsel der Ausgangspunkt der neuen Stärke?

Rowald: Na klar. Er war bei unserer Trainersuche die Nummer eins der Shortlist. Ich kannte ihn von Borussia, habe gesehen, dass er in Roxel gute Arbeit geleistet hat. Er wohnt in Albachten, das passt einfach. So, wie es mit Jens Truckenbrod vorher gepasst hat.

Was macht die Mannschaft so stark?

Rowald: Die Neuverpflichtungen haben eingeschlagen. Alle zusammen bilden eine tolle Einheit. Das ist wohl die Grundlage.