„Leidenschaft und Engagement“: Orderbase Volleys holen ersten Heimsieg

Endlich ist der erste Heimsieg da. Zum Abschluss der Heimserie im November können die Orderbase Volleys den ersten Heimsieg in der zweiten Bundesliga einfahren. Ausgerechnet im Derby schickten die Gievenbecker den FC Schüttorf um Ex-Trainer Axel Büring deutlich mit 3:0 (25:18; 25:22; 25:22) nach Hause. Büring musste nach dem Spiel zugeben: „Ich habe mir meine Rückkehr anders vorgestellt“.

„Wir haben heute gesehen, was die Atmosphäre in der Halle ausmacht“, freute sich Gievenbecks Co-Trainer Lennart Klauke über die lautstarke Unterstützung der heimischen Fans. Die Vorzeichen standen dabei alles andere als gut. Etliche Spieler und auch Trainer Kai Annacker fielen krankheitsbedingt aus. Klauke, der Annacker an der Seitenlinie vertrat, sah besonders im ersten Satz eine starke Leistung seiner Jungs. „Wir haben es geschafft, mit Leidenschaft und Engagement zu glänzen“, so der Coach. Mit 8:6 ging es in die erste technische Auszeit, danach konnten die Gievenbecker noch klarer davonziehen. Vor allem ein stark aufgelegter Moritz Lembeck im Zuspiel, der später auch die goldene MVP-Medaille erhielt, sorgte für ein deutliches 25:18 im ersten Satz. Schüttorf-Coach Büring war gar nicht zufrieden: „Wir haben es nur ganz selten geschafft, unsere Leistung abzurufen.“

Volleys können sich aufs Publikum verlassen

Dass die Schüttorfer an diesem Abend aber nicht komplett chancenlos gegen die Gievenbecker waren, zeigte sich im zweiten Satz. Gleich zweimal zogen die Gäste davon. Zunächst mit fünf Punkten Vorsprung zum 6:11, später sogar mit 13:19. Die Hausherren kamen angepeitscht vom Publikum beide Male wieder zurück, glichen zum 21:21 aus und gingen in der „Crunch Time“ ein erstes Mal in Front. „Wir haben uns auf unsere Stärken besonnen und sind so zurückgekommen“, so Klauke. Fred Nagel besorgte letztendlich das entscheidende 25:22.

Der dritte Satz versprach zunächst erneut eine klare Angelegenheit für die Orderbase Volleys zu werden. Mit 16:14 gingen die Hausherren in die zweite technische Auszeit. Doch die Gäste wollten offenbar wenigstens einen Satz für sich entscheiden und konnten das Spiel drehen. 20:21 lautete der Zwischenstand, ehe die Gastgeber nach einer Auszeit erneut aufdrehten und den Satz mit 25:22 für sich entschieden. Wieder war es Nagel, der mit einem wuchtigen Aufschlag den finalen Punkt holte. „Wir sind nicht hektisch oder nervös geworden“, lobte Klauke die Gievenbecker Jungs.

Nächste Woche Samstag geht es für die Münsteraner auswärts zum TSGL Schöneiche nach Brandenburg.