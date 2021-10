Letzter Test der SG Telgte-Wolbeck in Borken

Ihre Generalprobe vor dem Saisonstart am 30. Oktober absolvieren die Telgte-Wolbeck Baskets am heutigen Samstag (16 Uhr) beim Oberligisten RC Borken-Hoxfeld. Der Regionalligist muss noch auf einige Spieler verzichten. Felix Blome ist im Kurz-Urlaub und Leon Schmidt privat verhindert. Eventuell fehlt auch Mahdin Ahmedin. Erst in einem Monat steigt Daniel Woltering (Knieverletzung) wieder ein. In zwei oder drei Wochen dürfte Lukas Buckermann (Handverletzung) zurückkehren. „Wir wollen den Rhythmus beibehalten und das ein oder andere Spielelement verfeinern“, sagt Coach Marc Schwanmeier vor dem Vorbereitungsmatch in Borken. Die Spielgemeinschaft startet am nächsten Samstag in Telgte (19.30 Uhr, Zweifachhalle) gegen den TVO Biggesee in die Saison der 2. Regionalliga.