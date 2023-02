„Dann ging‘s auf einmal ab“: Brillux-Ass Herden über seinen Bronze-Sprung

Erst im allerletzten Versuch traf Luka Herden am Sonntag endlich das Brett und flog zur persönlichen Bestzeit. Der junge Weitspringer der LG Brillux Münster schnappte sich DM-Bronze – und zeigte sich selbst gar nicht so überrascht vom Erfolg.

Ein Versuch blieb Luka Herden noch, als er sich am Sonntagnachmittag aufmachte in Richtung Anlaufbahn. Da lag der Weitspringer der LG Brillux Münster auf Platz sechs und hatte bis dahin noch Probleme mit der Zielgenauigkeit. Sein Fuß wollte bei den ersten fünf Absprüngen einfach nicht so richtig auf dem Absprungbalken landen.

„Wenn er jetzt noch das Brett treffen würde, dann würde es deutlich nach vorne gehen“, tönte der Stadionsprecher der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund durchs weite Rund. Und Herden lieferte. Mit seiner persönlichen Bestweite von 7,72 Metern sicherte er sich den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften.

Warme Worte von Trainer Riethues

„Ich habe den Anlauf etwas angepasst, und dann ging es auf einmal ab“, blickt der 23-Jährige einen Tag später auf seinen bronzenen Sprung. Klar, über die Platzierung freue er sich natürlich sehr. Die Weite aber überraschte ihn nicht – Herden war schon klar, dass diese Regionen möglich sind. „Ich wusste eigentlich schon, dass ich das kann. Es war eine Frage der Zeit, bis ich ­alles zusammenbekomme.“

Brillux-Trainer Jörg Riethues ist stolz auf den Erfolg seines Schützlings: „Er war hochmotiviert und vor allem körperlich topfit. Das hat man ja auch schon im Training und in den ersten ­Versuchen gesehen“, lobt er – und schiebt ein paar warme Worte hinterher: „Luka ist einfach ein sympathischer und konzentrierter Sportler. Wenn man solche Athleten im Verein hat, ist das für einen Sportlichen Leiter ­natürlich angenehm.“

Herden verspürte keinen Druck

Zumal Herden, der am ­Vortag im Halbfinale über 60 Meter Sechster geworden war (6,77 Sekunden), bei jenem finalen Versuch in der Dortmunder Halle gar keinen echten Druck verspürt habe. „Ich bin mit dem Ziel in den Wettkampf gegangen, das Finale zu erreichen“, sagt Herden. Eine Medaille habe da erst mal keine Rolle gespielt. „Aber dann war gute Stimmung und irgendwie hatte ich Bock“, sagt der münsterische Medizinstudent. Tja, so kann es gehen.

Viel Zeit zum Feiern blieb anschließend nicht, schnell ging es am Sonntagabend wieder zurück nach Münster. „Ich war dann aber noch mit der Familie essen, es wurde im kleinen Kreis ­gefeiert“, sagt Herden, der sich jetzt erst mal auf zwei freie Wochen und die Er­holung von sportlichen ­Höhepunkten und medizinischen Lehrstunden freut.