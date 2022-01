Live-Streaming findet breite Zustimmung in der Politik

Was bei Preußen Münster an der Tagesordnung ist, dürfen Münsters Sportvereine künftig eine Nummer kleiner: Live-Streaming im Internet

Kreisliga-Fußball aus Münster im World Wide Web: Das ist kein Zukunftsszenario mehr. Denn nach der parteiübergreifenden Zustimmung im Sportausschuss am Mittwoch gilt die abschließende Entscheidung am 9. Februar nur noch als Formsache.

Dann soll es den Vereinen möglich sein, Kameraübertragungssysteme auf kommunalen Sportanlagen zu installieren, um Spiele oder andere Events im Internet zu streamen. Die Clubs erhoffen sich dadurch eine Erhöhung ihrer medialen Reichweite und eine mögliche Steigerung ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit.

Grüne sehen auch Risiken

„Wir stoßen hier sicher eine besondere digitale Tür auf“, sagte Klaus Rosenau (Grüne). Allerdings will seine Partei die Vereine nach einem geeigneten Zeitraum bitten, über die dann gesammelten Erfahrungen zu berichten. Denn aus Sicht der Grünen bergen regelmäßige Live-Übertragungen auch Risiken, wie es in einer eigens der Entscheidung beigefügten Protokollnotiz heißt. Schließlich könnten Mitglieder abgeschreckt werden, die beim Sport nicht gefilmt werden möchten.

Der Sportausschussvorsitzende Philipp Hagemann freute sich indes, dass mit der Zustimmung zum Live-Streaming nun auch in Münster gehe, was in Hohenholte längst möglich sei. Zugleich verwies der SPD-Politiker darauf, dass es für die Vereine keine rechtliche Pflicht gebe, das zu tun. „Ich vermute aber, dass viele Vereine das Angebot annehmen werden.“

Übertragung der Namensrechte geklärt

Künftig dürfen Sportvereine auch Namensrechte für Teilflächen der ihnen überlassenen städtischen Sportanlagen vermarkten, sofern der Hauptausschuss des Rates am 9. Februar erwartungsgemäß zustimmen wird. Aus diesem Grund bekommen die entsprechenden Vereine von der Stadt voraussichtlich vor den Sommerferien neue Überlassungsverträge. Diese sollen den erlaubten Rahmen der Namensvergabe festlegen, damit etwa Jugendschutz und andere Bestimmungen berücksichtigt werden.

Vereine, die gegen die noch auszuarbeitenden Vorgaben verstoßen, müssen mit einem Widerruf der Erlaubnis rechnen. Die Grünen zogen nach Intervention von Sportdezernent Thomas Paal ihren Vorschlag zurück, die Namensvergabe mithilfe einer städtischen Richtlinie zu regeln. Dann würde keine generelle Übertragung der Namensrechte erfolgen, sondern eine Einzelfallprüfung, argumentierte Paal. Der Aufwand dafür ist aus Sicht der Stadt zu groß.

Neue Einnahmen für Vereine möglich

Die neue Regelung ermögliche den von Corona gebeutelten Vereinen langfristige Zusatzeinnahmen zu erzielen, warb der Vorsitzende des Stadtsportbundes, Michael Schmitz, um breite Zustimmung unter den Sportpolitikern. Am Ende stimmte einzig Heiko Wischnewski (Die Linke) unter Verweis auf die zunehmende Kommerzialisierung im Amateursport gegen die geplante Übertragung von Namensrechten.