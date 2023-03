LSF-Trio brilliert in Freiburg: Drei Titel und ein deutscher Rekord

Die Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon wurden erneut nach Freiburg vergeben – ein Trio der Laufsportfreunde feierte im Breisgau einen großen Erfolg. Denn Jana Kappenberg, Verena Vogt und Raija Schmidt gewannen wie erhofft die Mannschaftswertung. Es lief wie geschmiert, Vogt gelang in 1:17:22 Stunden die drittschnellste je gelaufene LSF-Zeit, sie gewann damit den Titel in der W40 mit über einer Minute Vorsprung.

Kappenberg benötigte 1:18:15 Stunden − das war exakt die gleiche Zeit wie vor wenigen Wochen bei der Hammer Laufserie, wobei der Kurs deutlich schwerer einzusortieren ist. Auch sie holte so Plagtz eins in der W45 überlegen und brachte sieben Minuten Vorsprung ins Ziel. Schmidt war nach 1:26:32 Stunden im Ziel, das bedeutete Platz vier W45.

Neuer deutscher Rekord

Die Teamwertung wurde diesmal auf die Altersklassen 35 bis 45 ausgeweitet. Aber auch das war für das Team aus Münster überhaupt kein Hindernis. In 4:02:09 Stunden triumphierten die drei nicht nur mit 21 Minuten Vorsprung, sondern erreichten zudem einen neuen deutschen Rekord in der W40. Bei den Frauen war es im GEsamtranking zudem der fünfte Platz gegenüber deutlich jüngeren Teams.

Im Marathon ging Fritz Koch als Titelverteidiger an den Start. Letztes Jahr hatte er seinen Heimlauf in 2:25:42 gewonnen. In diesem Jahr lief er ebenfalls ein sehr starkes Rennen, in 2:28:31 Stunden wurde er Zweiter. Sven Ahrens ging ebenfalls an den Start. In der M55 kam er in 3:21:17 Stunden auf den fünften Platz.

Beim Venlo-Halbmarathon gelang Manuel Goerlich der zweite Platz in der M35. In 1:10:55 Stunden kam er fast an seine alte Top-Marke heran. Neue Bestzeiten liefen Henrik Hooge in 1:18:04 Stunden sowie Philipp Rosenow, der in 1:19:28 Stundenerstmals unter 80 Minuten blieb. Schnellste Frau der LSF wurde Christine Greve in 1:27:09 Stunden.