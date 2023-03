LSF freut sich auf die neue Strecke – und hofft noch auf Meldungen

Ein bisschen mehr Schwung bei den Anmeldungen hatten sich die Verantwortlichen des Laufsportfreunde Münster schon gewünscht. Aber der Trend bei den Volksläufen ist landauf, landab nicht gerade boomend. Gerade erst wurde der Halbmarathon in Bocholt gestrichen, die rund 700 angestrebten Aktiven ließen sich nicht erreichen. Aber der 25. Siena-Garden-Straßenlauf und der 19. Firmenlauf am 18. März (Samstag, ab 12.55 Uhr) finden statt. Immerhin gibt es eine neue Streckenführung mit einer knackigen Runde über 2,5 Kilometer, und immerhin wird erstmals ein Wettbewerb über 15 Kilometer angeboten. „Wer gewinnt, der läuft auch gleich Streckenrekord“, so der LSF-Vorsitzende Stephan Kerkering.

Erstmals nach der Pandemie wird also frank und frei gelaufen mit Start und Ziel an der Sentruper Höhe. Fünf, zehn, 15 Kilometer, am Ende noch garniert mit dem Firmenlauf über 5000 Meter, so lauten die vier Wettbewerbe. „Die Strecke ist auch für Zuschauer jetzt deutlich attraktiver, zudem entfällt für die Aktiven die Windanfälligkeit im früheren Streckenbereich hinter dem Areal des Zoos“, glaubt Kerkering.

400 Voranmeldungen

Dennoch würde er sich jetzt, knapp eine Woche vor dem Startschuss, mehr als nur rund 400 Voranmeldungen wünschen. Beim Firmenlauf gibt es gute Kunde vom UKM, allein 44 Staffeln sind gemeldet, Gautzsch schickt zudem 80 Athleten ins Rennen. Kerkering hat die Hoffnung auf ein gutes Meldeergebnis noch nicht aufgegeben, zuletzt beim Silvesterlauf waren rund 1100 Aktive unterwegs, nun sagt er: „Vielleicht ist das Post-Corona geschuldet, vielleicht melden sich viele Läufer erst spät an.“

Halbmarathon gestrichen

Aber andererseits versprechen sich die Laufsportfreunde eine Menge von der neuen Strecke, die ist knackiger als die alte, mehr Bewegung wird sicher im Stadionrund sein. Zwei Runden, vier Runden oder sechs Runden und am Ende zwei Runden noch beim Firmenlauf werden die Läufer kompakter und dichter rund um Start und Ziel manövrieren. Der Halbmarathon, der in den vergangenen Jahren immer wenig Resonanz erfahren hatte, ist dagegen Geschichte. Einiges wurde verändert, eigentlich ist alles bereitet für ein Laufsportspektakel zum Ende des Winters – fehlen nur ein paar oder andere mehr oder weniger ambitionierte Läufer oder Läuferinnen.