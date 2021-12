Luca de Angelis schießt TuS Hiltrup zum Sieg

Westfalenligist TuS Hiltrup hatte beim 4:1 (2:1)-Sieg beim SV Mesum alles im Köcher, was ein Fußballspiel an Unterhaltung zu bieten hatte. Da gab es das Drehbuch für ein Drama mit tragischem Helden, aber auch den Stoff für Wohlfühlunterhaltung mit Matchwinner.

Yakup Kilnic freute sich ganz besonders über den 4:1-Sieg seines TuS Hiltrup beim SV Mesum. Der junge Innenverteidiger drohte in einem spektakulärem Schlagabtausch früh zum Pechvogel des Tages zu avancieren: Einen verunglückten Rückpass auf Keeper Romain Böckmann erlief Mesums Marvin Egbers nach nur fünf Minuten und schob ein zum 1:0 für die Gastgeber. 20 Minuten später sprang Kilnic im eigenen Strafraum der Ball an die Hand. Spätestens das war der Moment, in dem das Hiltruper Kollektiv zur groß angelegten Rettungsaktion für ihren unglücklichen Youngster blies.

de Angelis trifft wie er will

Die Initialzündung hatte Stürmer Luca de Angelis mit seinem sehenswerten Volley zum zwischenzeitlichen 1:1 (18.) nach Flanke von Daniel Maldenovic bereits gelegt, jetzt parierte Böcker den Strafstoß und Mladenovic ließ den Führungstreffer folgen. Der an diesem Nachmittag nicht zu stoppende de Angelis hatte zuvor abgezogen und Mesums Keeper Nils Wiedenhöft zu einer Glanzparade gezwungen – gegen Mladenovics Nachschuss gab es dann aber kein Halten mehr.

Hebbeler sieht ein „wildes Spiel“

„Ein wildes Spiel“, so das Fazit von Hiltrups Trainer Christian Hebbeler, der zwei ausgeglichene Halbzeiten sah – mit dem letztlich verdienten besseren Ende für seinen TuS. „Ob das dann 3:1 oder 4:2 steht – egal, verdient war der Sieg allemal.“ Und für die Deutlichkeit war Alleinunterhalter Luca de Angelis zuständig, der in der 56. Minute das 3:1 erneut per Volleyabnahme folgen ließ – diesmal nach Flanke von Mladenovic (56.), und als Solist in der 82. Minute auch noch die vierte Adventskerze zündete.

Nils Johannknecht und Atil Cömcü hätten die Begleitmusik zur One-Man-Show des LdA liefern können, ließen aber beste Chancen liegen. „Macht nichts“, stellte Hebbeler klar: „Mit jetzt 26 Punkten können wir ein mehr als versöhnliches Zwischenfazit ziehen.“

16 Punktspiele und vier Pokalauftritte hat der TuS bislang absolviert, ganze viermal gingen die Männer vom Osttor als Verlierer vom Platz. „Das ist so schlecht nicht.“ Hiltrup tanzt auch 2022 auf zwei Hochzeiten – „und so ein Pokalfinale wäre auch eine schöne Sache, das gab es in Hiltrup auch schon lange nicht mehr.“ Grund genug für besinnliche Feiertage – auch für Yakup Kilnic.

TuS: Böcker – Krieger (88. Stegt), Kisker, Kilnic (85. Golpavari), Finkelmann (63. Schulte)) – Gockel, Bezhaev – Mladenvic, Cömcü, Johannknecht (Hammami) – de Angelis