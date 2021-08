Die Tests vor dem Saisonstart sind bei den Footballern der Münster Mammuts etwas anders ausgefallen als gewohnt. Getestet wurde nicht gegen andere Clubs, sondern gegen das Coronavirus – und das gleich mehrfach, damit am Samstag bei den Wuppertal Greyhounds alles unter Kontrolle bleibt. Zeitgleich suchen in Münster die Mammut-Ladies Nachwuchs.

Man kann über das Mammut sagen, was man will, aber ausgestorben ist es noch lange nicht – und auch erfreulich: man muss es nicht gendern. Und so dürfen am Wochenende Footballer wie Footballerinnen der Münster Mammuts an verschiedenen Orten, aber in der Sache vereint wieder in Aktion treten. Die Männer wollen nach anderthalbjähriger Coronazwangspause beim Oberligastart bei den Wuppertal Greyhounds (Samstag 16 Uhr) endlich wieder den Ball in die Endzone tragen, die Frauen machen gleichzeitig beim Tryout auf dem Trainingsplatz am Schiffahrter Damm mobil, um neue Talente für ihren Sport zu begeistern.

Frauen kümmern sich um Nachwuchs

„Wir brauchen dringend Nachwuchs“, sagt Katrin Bordewick von den Mammut-Ladies. Das Team kommt aktuell auf gerade einmal zwölf Spielerinnen, 25 bis 30 sollten es schon sein, um eine Mannschaft für den Liga-Betrieb zu melden. Eine für die letztlich abgesagte Saison 2020 geplante Spielgemeinschaft mit den Hamm Aces wird so kein zweites Mal zustande kommen.

Also präsentieren die Football-Frauen sich und ihre Sportart am Samstag. „Viele denken, dass man groß und kräftig sein muss. Das stimmt so aber nicht“, erklärt Bordewick. „Beim American Football gibt es eigentlich für jede eine passende Position.“

"Beim Football gibt es für jede eine Position"



Sie selbst kommt vom Wasserball, viele Mitstreiterinnen vom Handball oder Fußball. Bordewick verspricht: „Das Training bei uns wird anstrengend, aber wir haben als Team viel Spaß.“ Etwa die Hälfte der Einheiten dreht sich um positionsspezifische Technik, sonst wird an Ausdauer und Kraft gearbeitet.

Und Bordewick kann auch mit dem Vorurteil aufräumen, Football sei aufgrund der vielen Spielzüge zu kompliziert für Einsteigerinnen. „In der Offensive gibt es sechs bis acht verschiedene Spielzüge. Die lernt man gemeinsam mit dem ganzen Team“, sagt sie. Interessierte können sich davon am Samstag von 16 bis 18 Uhr selbst überzeugen.

Mammuts-Herren sind heiß auf Neustart

Herren-Trainer Sascha Krotil muss seine Jungs vor dem lang ersehnten Neustart der Liga – wenn auch offiziell im „Ersatz“-Betrieb – nicht eigens heiß machen. Die Mammuts brennen darauf, endlich wieder um Punkte zu spielen. „Alle sind mega heiß“, berichtet Krotil aus den letzten Trainingseinheiten, auch wenn „wir alle ein bisschen hin- und hergerissen sind.“ Corona bleibt ein Thema, wie Krotil auch in dieser Woche erfahren musste. Bis zum Mittwoch stand das erste Spiel auf der Kippe, weil die Greyhounds in Wuppertal – mit einer Inzidenz weit oberhalb der 100er-Marke eine der drei Corona-Hochburgen in NRW – ihr Hygienekonzept überarbeiten und genehmigen lassen mussten. Aber jetzt ist das Spiel in trockenen Tüchern, die Mammuts sind auf dem Sprung. „So ganz genau wissen wir nicht, wo wir stehen – und auch über die Gegner wissen wir nicht viel“, so Krotil.

Ein Scrimmage – eine gemeinsame Trainingseinheit – mit den Recklinghausen Chargers blieb seinem Team zur Simulation des Ernstfalls, Testspiele fielen den herrschenden Corona-Bedingungen zum Opfer. „Aber wir sind gut vorbereitet“, sagt Krotil, der vor den Sommerferien Vollauslastung im Training vermelden konnte, zuletzt aber urlaubsbedingt doch einige freie Räume zu füllen hatte. Dennoch sieht er seine Truppe um Quarterback Sven Reetz auf einem guten Weg – und gerüstet für eine „Ersatz-Saison“, an deren Ende möglicherweise doch ein großer Preis warten könnte. Durch die neu gegründete EFL (European Football League) hat es auch in der ersten deutschen Liga, der GFL, Verwerfungen gegeben, gleich vier Clubs mussten nach Massenabwerbungen der Spieler einen Rückzieher machen. Nicht auszuschließen, dass nach Saisonschluss massive Neu-Organisationen der Ligen fällig werden. Da kann es nicht schaden, am Ende als Oberliga-Meister aus der Spielzeit zu scheiden.

Für den Lokalrivalen Münster Blackhawks beginnt die Saison eine Woche später, am 28. August, mit einem Heimspiel gegen die Siegen Sentinels.