„Man sieht ihre Entwicklung“: Schünemann siegt und ist bereit für die WM

Nun ist Alicante für Carlotta Schünemann nicht mehr weit. Es kann schön sein da, selbst im November, aber die 18 Jahre alte Boxerin wird anderes im Sinn haben als Urlaub am Strand oder Sightseeing. Schünemann, Aktive aus dem Boxzentrum Münster, wird für Deutschland bei der U-19-Weltmeisterschaft in der Klasse bis 66 Kilogramm an den Start gehen. „Man sieht ihre Entwicklung. Jetzt werden wir noch zwei Wochen an ihren letzten Defiziten arbeiten“, sagt Heim-Coach Farid Vatanparast. Alle Beteiligten wirken ruhig und fokussiert. Nichts soll dem Zufall überlassen werden.

Coach Pirushkin zufrieden

Unter der Federführung von Vereinstrainer Dima Pirushkin hat Schünemann in der vergangenen Woche den international hochkarätig besetzten Brandenburg-Cup gewonnen. Es läuft für die Deutsche Meisterin im letzten Jugendjahr. Die Nominierung für die WM in Spanien vom 3. bis 13. November hat sie sich längst verdient und mit Top-Leistungen unterfüttert. Bundestrainer Andreas Schulze setzt auf die Abiturientin, die im kommenden Jahr erstmals in der sogenannten Eliteklasse antreten wird, also bei den Frauen. Sie investiert gerade sehr viel in den Sport, absolviert aber auch ein Praktikum im Architekturbüro, ein weiteres ist im Dezember in Düsseldorf geplant.

Keine weiteren Turniere

Nun aber Alicante. Sie wird noch einmal nicht nur international antreten, sondern hat auch die Chance auf WM-Edelmetall. Zwischen dem DM-Titel in diesem Jahr und dem Sieg beim Brandenburg-Cup war da noch der zweite Rang beim Turnier im polnischen Gleiwitz. Sie könnte, so Vatanparast, auch jetzt noch bei Turnieren in Polen oder auch praktisch vor der Haustür in Velbert starten. Aber der Cheftrainer aus dem Boxzentrum sieht ausreichend Wettkampfpraxis gesammelt, eine Reihe von Kader-Lehrgängen kommen dazu. Carlotta Schünemann scheint auf dem richtigen Weg nach Alicante.

Arbeit an der Deckung

Defizite? Vatanparast sieht diese vor allem noch in der Deckungsarbeit. Aber: „Sie hat sich dort weiter deutlich verbessert.“ Es ist wohl das Klagen auf hohem Niveau, denn Schünemann schlug in diesem Jahr schon die Europameisterin und auch die Vize-Europameisterin in ihrer Gewichtsklasse und ihrem Alters-Jahrgang.

Darlene Jörling war vor eine Dekade die Boxerin aus Münster, die in der Jugend Europameisterin und WM-Dritte in der gleichen Gewichtsklasse wurde. Jörling hat im Übrigen Architektur studiert, noch so eine bemerkenswerte Parallele, falls Schünemann auch diesen Weg einschlagen sollte. Nun befindet sie sich zumindest sportlich in der gleichen Spur. Beim Brandenburg-Cup bezwang sie zunächst die deutsche Konkurrentin Samantha Reiber, im zweiten Kampf dann die Europameisterin Aleksandra Jankowiak. Als die dritte Gegnerin verletzungsbedingt absagen musste, kämpfte die Münsteranerin einfach eine Gewichtsklasse höher (bis 70 kg) gegen die Schwedin Lucin Seropian – und gewann auch diesen Kampf.

Vatanparast ist mit dem Stand der Dinge zufrieden, Wettkampfcoach Pirushkin auch, nun bleiben noch vier Wochen. Carlotta Schünemann scheint bereit zu sein.