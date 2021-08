Martin Lambert geht zum SV Drensteinfurt – GW Amelsbüren holt Moritz Leisgang

Trotz der Corona-Krise planen die Amateurfußballer weiter fleißig für die neue Spielzeit. Und tätigen Transfers. Martin Lambert, bis November 2019 beim TuS Hiltrup an Bord, schließt sich dem SV Drensteinfurt an.

Na, da wird die Konkurrenz Augen machen. Wenn es in Zeiten der ausgedehnten Fußballpause überhaupt etwas zu sehen gibt auf den Plätzen der Region. Martin Lambert wechselt zu seinen Kegelbrüdern beim SV Drensteinfurt. Der Defensiv-Allrounder, der zuvor schon fünf Jahre beim BSV Roxel kickte, ehe er zum Westfalenligisten TuS Hiltrup zurückkehrte und dort im November des vergangenen Jahres ausschied, schließt sich dem Bezirksligisten von der Werse an. Routine und Erfahrung hat der SVD da verpflichtet – Lambert hat über 50 Westfalenligaspiele auf dem Buckel. Deutlich jünger, aber ebenfalls westfalenligaerprobt, ist Moritz Leisgang. Der 20-Jährige schließt sich GW Amelsbüren an und überspringt dabei vier Spielklassen quasi rückwärts. Amelsbüren spielt in der Kreisliga B.