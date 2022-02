Trauer um Residenz-Weltmeisterin Martina Wessel-Therhorn

Trauer um Martina Wessel-Therhorn. Im Alter von 59 Jahren ist die gebürtigen Münsteranerin nach langer Krankheit verstorben. Gemeinsam mit ihrem früheren Ehemann Oliver Wessel-Therhorn wurde sie 1986 und 1987 Weltmeisterin bei den Amateuren in den Standardtänzen, 1986 zudem auch Weltmeisterin über zehn Tänze.

Die Residenz Münster hat damit ein Ehrenmitglied verloren, die Verstorbene wird aber für ihre sportlichen Erfolge und die Identitätsstiftung im Tanzsport in Erinnerung bleiben. Oliver Wessel-Therhorn war 2010 im Alter von 50 Jahren einem Krebsleiden erlegen.

Martina Wessel-Therhorn feierte als Tänzerin große Erfolge. Nach der aktuellen Laufbahn war sie zunächst Verbandstrainerin, seit 2010 dann Bundestrainerin Standard. Auch als Wertungsrichterin blieb sie ihrem Sport erhalten.

Wessel-Therhorn: Drei Mal Weltmeister als Paar



In den 1980er Jahren bestimmten die Wessel-Therhorns den Tanzsport nicht nur in Deutschland, sondern weltweit mit. Bereits 1983 wurde das Duo zu den Sportlern des Jahres in Münster gewählt. Drei Jahre später folgte eine spektakuläre Saison bei den Amateuren. Im niederländischen Borne wurden sie Weltmeister in zehn Tänzen, zudem gewannen sie im dänischen Aarhus den ersten von zwei WM-Titeln in den Standardtänzen.

Martina Wessel-Therhorn Foto: privat

Ein Jahr später holte das Paar in Mannheim erneut den WM-Titel in den Standardtänzen. Die Erfolgsliste war ellenlang: Doppel-Europameister, dreimal Vize-Europameister, sieben Deutsche Meistertitel unterstrichen ihre sportliche Bedeutung in den 1980ern. Nicht zu vergessen sind zwei Triumphe bei den British Open. Auch als Berufstänzerin war die Erfolgsserie phänomenal mit Siegen beim World Cup, den German Open und dreimal bei nationalen Titelkämpfen. Der Standardtanz war das Leben von Martina Wessel-Therhorn.

Standard-Trainerin und Wertungsrichterin

Seit 1996 lebte sie in Neuss, betrieb dort ein Tanzstudio und wurde eine Spitzentrainerin. Nach dem Tod von Oliver Wessel-Therhorn wurde sie seine Nachfolgerin als Bundestrainerin in der Sektion Standardtanzen. Der Deutsche Tanzsportverband verlieh ihr für ihre erfolgreiche Arbeit 2016 den DTV-Award und 2020 die Trainerehrennadel.