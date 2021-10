Medaillen für Lömke und SGS-Kollegen nicht ausgeschlossen

15 Talente der SGS Münster haben sich für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin qualifiziert, die in der nächsten Woche stattfinden. Falk Lömke hat von allen die besten Karten auf einen Treppchenplatz, doch er ist nicht der einzige Medaillenanwärter.

Bereits bei den Vorwettkämpfen zeichnete es sich langsam ab. Die SGS Münster schwimmt auf Erfolgskurs. Nun kam auch das offizielle Feedback in Form der Meldebestätigung für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) Berlin. Der DSV bestätigte die Qualifikation von 15 Leistungssportlern des Landesstützpunktes, die für die kommende Woche ein DJM-Ticket in der Tasche haben.

Für den Stützpunkt- und Sportlichen Leiter Hans-Martin Botz ein überragendes Ergebnis: „Es zeigt sich, dass die Vorstandsentscheidung vor gut einem Jahr, trotz der Pandemie Markus Erth als Coach zu verpflichten, genau richtig war.“

Okunneck leistete Vorarbeit

Vorgefunden habe er ein durch die langjährige Arbeit von Trainer Jens Okunneck gut vorgeformtes Team, dem Erth aufgrund seiner langjährigen Erfahrung einen ersten und sicherlich nicht letzten Schliff gab.

Allen voran Medaillenhoffnungsträger Falk Lömke der über 50 und 100 Meter Freistil, 50, 100 und 200 Meter Rücken sowie 50 Meter Schmetterling an den Start geht. Das Talent sieht für sich mehrere Chancen auf Edelmetall. „Ich bin absolut motiviert, auch wenn ich täglich an den Start gehe und nachmittags Finals schwimmen werde.“ Trotz des sehr anstrengenden Programms, bei dem er nicht nur in seiner Hauptlage Rücken sondern auch in der Nebenlage Kraul gefordert ist, freut er sich, endlich wieder gegen die Konkurrenz aus ganz Deutschland anzutreten. Nach dem Abgleich der Meldezeiten sieht Erth auch bei Patricia Rutz, Valentin Schnermann oder Langstreckenathlet Kevin Kock Möglichkeiten für Podestplätze. „Ich möchte mich mit meinen Prognosen nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Wir kommen zwar gerade aus dem elftägigen Trainingslager in Basel, und alle haben sich dabei weiterentwickelt. Allerdings ist die Konkurrenz bei den 51 Starts unserer Athleten die Nachwuchselite.“

Im bundesweiten Ranking vorn dabei

Dennoch spiele die SGS im bundesweiten Ranking in der oberen Liga der Top 15 mit. „Ziel meiner Arbeit ist es, dem SGS-Leistungszentrum in Verbindung mit der Stadt Münster bei der deutschen Nachwuchselite einen nicht mehr wegzuwischenden Namen zu geben.“