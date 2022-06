Meister Buschhausen beendet die Träume des TC Union Münster

Das blanke Ergebnis spricht eine klare Sprache. Schon nach den sechs Einzeln war die Partie des TC Union Münster gegen den Buschhausener TC entschieden, der Meister der Herren-30-Bundesliga hatte sich an der Steinfurter Straße durchgesetzt und die Punkte mit zurück nach Oberhausen genommen. Doch so klar, wie sich das Resultat anhört, war es nicht. Vier Partien gingen in den Match-Tiebreak, auch das Duell von Unions Adrian Ungur gegen Boy Westerhoff war umkämpft. Allerdings punktete allein Alexander Lazov für die Münsteraner, die nach dem 2:7 (1:5) ihre Hoffnungen auf den Gruppensieg und den damit verbundenen Einzug in das DM-Finale beendeten. „Es war eine gute Erfahrung fürs erste Jahr, an die wir nächste Saison anknüpfen“, so Teammanager Bastian Kötter.

Auf der mit knapp 400 Zuschauern sehr gut besuchten des TC Union entwickelte sich ein packendes Duell des Aufsteigers mit dem Titelträger der vergangenen beiden Spielzeiten. Zwar gingen die Oberhausener schnell durch den Belgier Stefan Wauters in Führung, der Valentin Dimov beim 6:3, 6:1 keine Chance ließ. Doch Lazov glich nach einem packenden Tiebreak und abgewehrten Matchbällen mit dem 6:1, 1:6, 14:12 gegen Antonio Sancic aus. Es knisterte an der Steinfurter Straße, als José Hernandez an Münsters zweitem Punkt schnupperte. Letzlich aber unterlag der Spanier 2:6, 6:1 2:10 gegen Franko Skugor, der sich umgehend danach auf den Weg nach Wimbledon machte, wo er im Doppel-Hauptfeld aufschlagen wird.

Troicki gewinnt Top-Spiel gegen Sela

Union stand unter Zugzwang, musste dringend in der zweiten Einzel-Runde Zählbares einfahren. Und es ließ sich richtig gut an: Dudi Sela gewann im Top-Spiel gegen den ehemaligen Weltranglisten-Zwölften Viktor Troicki den ersten Satz 6:3, führte im zweiten mit Break vor 4:3. Den Vorsprung aber hielt der Israeli nicht, musste nach dem 4:6 in den finalen Durchgang, der es in sich hatte. Drei Matchbälle wehrte die einstige Nummer 29 der Welt gegen den früheren serbischen Davis-Cup-Spieler beim 6:9 überragend ab, ehe Troicki mit einer krachenden Vorhand und einem Service-Winner die Partie beendete. Wenige Augenblicke davor hatte Luca Vanni gegen Buschhausens Antonio Veic beim 6:1, 3:6 0:10 seine Chancen verpasst, kurze Zeit später musste sich Adrian Ungur dem Niederländer Westerhoff trotz eines 3:0 im zweiten Abschnitt mit 6:7 (5:7), 4:6 geschlagen geben. Münsters Niederlage, die das Doppel Hernandez/Michal Przysiezny (7:6, 1:6, 10:0 gegen Troicki/Westhoff) aufhübschte, war perfekt. „Sie war verdient, wenn auch etwas unglücklich für uns. Aber wir lernen aus dieser Saison und machen nächstes Jahr weiter. Der Kern des Teams wird bleiben“, sagte Kötter.