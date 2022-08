Meyer-Zimmermann gewinnt wie 2008 den Großen Preis von Münster

Was war das für ein spannendes Ende. Erst am letzten Sprung entschied sich, wer beim Turnier der Sieger den Großen Preis von Münster gewinnt. Am Ende jubelte Janne Friederike Meyer-Zimmermann, da Sophie Hinners in letzter Sekunde patzte.

Das Siegerküsschen verteilte Janne Friederike Meyer-Zimmermann höchstpersönlich. „Gentleman“, sagte die 41-Jährige zu André Thieme, der ihr im Großen Preis sicher nicht freiwillig den Vortritt gelassen hatte. Aber Meyer-Zimmermann war einfach schneller, hatte die Vorgabe des Europameisters getoppt und das letzte Glanzlicht beim Turnier der Sieger gesetzt. Wie schon 2008, damals noch als Janne Friederike Meyer und mit Lambrasco unter dem Sattel, gewann die Norddeutsche das abschließende Springen – diesmal mit Minimax.

„Münster ist einfach einfach ein gutes Pflaster“, sagte Meyer-Zimmermann, die vor dem Schloss nicht nur vor 14 Jahren die Etappe der Bemer Riders Tour für sich entschieden und damit ihren ersten Großen Preis gewonnen hatte, sondern sich 2006 hier auch zur Deutschen Meisterin (Damen-Wertung) krönte.

Als vorletzte Starterin hatte Meyer-Zimmermann die Spitzenposition erobert, hatte die 37,51 Sekunden von Thieme um 63 Hundertstel unterboten. „Ich hatte gedacht, dass es vielleicht reichen könnte. Doch ich wusste auch, dass ich noch nicht gewonnen habe, wenn Reiterinnen wie Janne und Sophie noch kommen“, sagte Thieme, der sich nach seinem Ritt mit Conacco zurückgezogen hatte. „Ich habe nicht hingeguckt, mich verkrümelt und gehofft, dass die Zuschauer nicht jubeln.“

Sprehe gibt das Signal

Das aber taten sie: Noch nicht bei Jörne Sprehe und ihrer Stute Hot Easy. Die waren zwar zwei Zehntel fixer, ließen aber am letzten Hindernis eine Stange purzeln. Bitter.

Es war ein Zeichen an die vier folgenden Amazonen, dass da noch was geht in Sachen Sieg. Jana Wargers, die WM-Neunte von Herning, war nach einem Abwurf mit Cadeu ebenso früh aus dem Rennen wie die Amerikanerin Paris Sellon mit Attoucha. So blieben nur noch Meyer-Zimmermann sowie die von Thieme angesprochene Hinners – und die lieferten eine große Show im finalen Kampf um den Sieg.

Im Sattel ihrer „Rampensau“ traf Meyer-Zimmermann jede Wendung und jede Linie nahezu perfekt, hatte einzig am dritten Sprung, einem Oxer, das nötige Glück, dass die Stange nur wackelte. Bestzeit, das Publikum johlte und feierte. Sehr zum Leidwesen Thiemes.

Abwurf am letzten Hindernis

Dem 47-Jährigen blieb nur noch die Hoffnung auf Platz zwei, um den er aber lange zittern musste – wie die späteren Siegerin um ihren Platz an der Sonne. Denn Hinners, die zuletzt in Donaueschingen gewonnen und sich damit die Führung in der Bemer Riders Tour geschnappt hatte, präsentierte sich schon von Freitag an vor dem Schloss in Top-Form. So auch im zweiten Umlauf: Die 25-Jährige drehte als letzte Starterin des zweiten Umlaufs eine Runde zum Zungeschnalzen – bis zum letzten Hindernis, diesem überbauten Wassergraben. Dort erwischte es Hinners und ihre Stute Anaba Haiza, die sie erst seit knapp drei Wochen reitet. Bestzeit in 35,69 Sekunden, aber halt vier Strafpunkte. Und so jubelte Meyer-Zimmermann auf dem Abreiteplatz. Für Hinners dagegen blieb nur Rang sechs, hinter Emanuele Camilli mit Chadellano (38,95 Sekunden), Marcus Ehning mit Priam du Roset (40,57 Sekunden) und Sven Schlüsselburg mit Bud Spencer (44,71 Sekunden), die allesamt ohne Strafpunkte blieben.

Hinners in Gesamtwertung vorne

Durch ihren Sieg in Münster, Gastgeber der fünften von acht Tour-Etappen, rückte Meyer-Zimmermann (40 Zähler) der weiter führenden Hinners auf die Pelle, nur drei Punkte liegt sie nun zurück. Auf Rang drei verbesserte sich Camilli (25 Zähler), dann folgt Mario Stevens (23), der mit Starissa im zweiten Umlauf nach einem Abwurf Achter wurde. Fünfter ist David Will (20), er verpasste nach einem Abwurf das Finale – durfte sich aber mit dem Sieg am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis freuen, die er mit My Prins van Dorperheide gewonnen hatte.