Mit richtig viel Qualität

Die Dressur eröffnet traditionell das Turnier der Sieger. So auch in diesem Jahr, wo gleich am Vormittag mit dem Grand Prix Spitzensport im Viereck geboten wird. Dafür stehen nicht nur Isabell Werth, Dorothee Schneider oder Ingrid Klimke.

Anabel Balkenhol nennt es ein „Traumturnier“, Ingrid Klimke schwärmt nicht als einzige von der „einzigartigen Atmosphäre“, die gerade bei der FlutlichtKür am Samstagabend herrscht. Die Dressur beim Turnier der Sieger genießt in der Reiterschaft einen hohen Stellenwert, Jahr für Jahr zieht es die nationalen Größen vor das Schloss.

So auch bei der 65. Auflage: Isabell Werth, die „Grande Dame“ der Dressur und regelmäßige Starterin in Münster, hat ihr Kommen zugesagt. Frederic Wandres, jüngst Schlussreiter in der mit Bronze dekorierten deutschen WM-Equipe, sattelt ebenso wie Dorothee Schneider, zweifache Team-Olympiasiegerin. „Wir dürfen uns auf Top-Sport freuen. Das ist eines der besten Starterfelder, die wir hier je hatten“, sagt Michael Klimke, der sich zudem über die Zusagen seiner Schwester ­Ingrid, die in Herning zur Bronze-Mannschaft gehörte, und Balkenhol (beide RV St. Georg Münster) freut. „Wir haben schon richtig Qualität im Starterfeld.“ Einzig die Absagen von Hubertus Schmidt – der Reitmeister kuriert gerade eine Adduktoren-Verletzung aus – und Helen Langehanenberg, die in Samorin mit ihrem Grand-Prix-Pferd Annabelle beim Weltcup startet, trübten ein wenig die Vorfreude auf das Comeback vor dem Schloss.

Vorfreude auf Dressur-Teilnehmer

Ansonsten aber ist Michael Klimke, der als Vizepräsident des Westfälischen Reitervereins für die Dressur beim Turnier der Sieger zuständig ist, gespannt auf die gute Mischung der Konkurrenz. Etwa auf die Herausforderin Sandra Nuxoll, die 2020 den Louisdor-Preis gewonnen hat. Oder auf die ausländischen Gäste im Viereck wie die Britin Susan Pape, die in Appelhülsen lebende Schwedin Malin Wahlkamp-Nilsson oder den auf dem Hof Kasselmann trainierende Amerikaner Benjamin Ebeling. Wer aus diesem Kreis nach dem Grand Prix am Donnerstag dann die Kür am Samstag oder den Special am Sonntag bestreiten wird, Michael Klimke weiß es vor dem Auftakt noch nicht. „Ich kenne die Pläne nicht und lasse mich überraschen.“

Sicher ist dagegen schon, dass Ingrid Klimke mit Franziskus die Kür am Samstagabend reiten wird. Das Flutlicht, die Kulisse, die Atmosphäre – „ein Träumchen“, sagt die Münsteranerin, die nur einen Katzensprung entfernt vom Schlossplatz wohnt und ein echtes Heimspiel genießt. „Das Turnier zählt immer zu den Höhepunkten im Jahr“, sagt die 54-Jährige, die für die Mission „doppelte Titelverteidigung“ – 2019 gewann sie mit dem Holkenbrink-Hengst den Grand Prix sowie die Kür – bestens vorbereitet ist. In Herning, wo Klimke ihr Championatsdebüt im Dressur-Lager feierte, präsentierte sie Franziskus in Top-Form. Im Grand Prix gab es 75,683 Prozent – persönliche Bestleistung. Zwar lief es im Special dann nicht mehr so wie erhofft, die Qualifikation für die Kür verpasste sie klar. Dennoch nahm sie als Reservereiterin die Chance zu einer von Co-Bundestrainer Johnny Hilberath begutachteten Trainingsrunde in dem riesigen Stadion von Herning noch gerne mit. Übung macht halt den Meister. „So konnten wir schon einmal ein bisschen für Münster proben“, sagt Ingrid Klimke.

Mehr Reiterpaare dank Zuschauerwünsche

Dabei werden die Zuschauer am Samstag in den Genuss eines zusätzlichen Reiterpaares kommen, die Veranstalter stockten das Feld von fünf auf sechs Starter auf – und wurden damit den Wünschen der Zuschauer gerecht, die gerne die besondere Stimmung vor dem Schloss noch etwas länger genießen wollen.