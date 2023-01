Zusagen, aber auch Fragezeichen: So ist der Stand bei Münsters Trainern

Die Winterpause und gerade die Tage rund um die Stadtmeisterschaften sind die Phase, in der gerne Trainer-Entscheidungen für die nächste Saison geklärt werden. Wie ist der Stand bei Münsters Clubs? Hier gibt es einen Überblick.

Wird seine Hiltruper auch noch im kommenden Jahr in den Arm nehmen können: TuS-Trainer Marcel Stöppel

Die Winterpause und gerade die Tage rund um die Stadtmeisterschaften sind die Phase, in der gerne Trainer-Entscheidungen für die nächste Saison geklärt werden.

In der Oberliga plant Preußen Münster II weiter mit Kieran Schulze-Marmeling, festgezurrt wurde seine Position allerdings noch nicht. Der Adlerclub bettet diese Personalie oft in die große Gesamtplanung ein. Klassenrivale 1. FC Gievenbeck macht „zu 99 Prozent“, wie Sportchef Carsten Becker sagt, mit Florian Reckels weiter. Assistent Klas Tranow steht berufsbedingt vor dem Abschied, Torwarttrainer Claus Puls aber soll bleiben.

Hänsel-Zukunft klärt sich bald

Marcel Stöppel unterzeichnete bei Westfalenligist TuS Hiltrup für zwei Jahre und ist somit gebunden. Westfalia Kinderhaus stellte das Modell bereits vor einigen Wochen vor, nach dem Holger Möllers in seine letzte Saison geht und dann 2024 den Staffelstab an seinen aktuellen Co-Trainer Omid Asadollahi übergibt.

Im Laufe der Woche wird sich auch klären, wie es um die Zukunft von Sebastian Hänsel bei Concordia Albachten steht. „Wir führen Gespräche und klären jetzt in den kommenden Tagen die letzten Details“, sagte den Sportlicher Leiter Lasse Rowald. Landesliga-Konkurrent BSV Roxel hatte erst kürzlich im Rahmen der Stadtis seinen neuen Trainer Marco Weitz vorgestellt. Der 41-Jährige ist Inhaber der B-Lizenz und war bis zu seiner Entlassung Ende Oktober beim Bezirksligisten VfL Ramsdorf in Velen (Kreis Borken) aktiv.

Göcking bekommt einen neuen Assistenten

Bezirksligist SC Münster 08 wird seit Sommer von Gerrit Göcking gecoacht. Im Trainerstab, zu dem auch Ahmed Ali gehört, wird es im Sommer ein neues Gesicht. Wie Göcking verriet, bekommt er einen neuen Co-Trainer. Oliver Ritz, der zu Beginn der Saison zusammen mit Göcking von GW Gelmer an den Kanal wechselte, wird Vater – ihn zieht es nach der Saison nach Lüdinghausen. Neuer Assistent wird Lino Deitmer, der bis zum Sommer noch mit Stefan Kloer Westfalia Kinderhaus II trainierte. „Er ist ein guter Freund von mir und einer der vielversprechendsten Trainer, die wir in Münster so haben“, sagte Göcking über Deitmer, der gerade seine B-Lizenz gemacht hat.

Noch nicht über die Zukunft gesprochen hat bisher Westfalia II. „Wir sind eine zweite Mannschaft, da haben die Gespräche noch nicht so intensiv stattgefunden“, sagte Trainer Kloer. „Ich bin Trainer in dieser Saison, mal schauen, ob ich es auch noch in der nächsten sein werde.“

Kuhlmann-Nachfolge noch ungeklärt

Ungeklärt ist auch noch, wer bei BW Aasee die Nachfolge von Coach André Kuhlmann antritt. Der 27-Jährige kündigte Anfang Dezember seinen Abschied an und wird ab Sommer Bezirksligist SG Telgte übernehmen. „Wir sind in interessanten Gesprächen. Es gibt einen Wunschkandidaten, mit dem ich mich diese Woche treffe“, sagte Jan Baumbach, Aasees Leiter für den Seniorenfußball. Bei Borussia Münster reifte Henry Hupe erst im Sommer vom Spieler zum Trainer und unterschrieb für zwei Jahre. Auch Gelmers Trainer Simo Sorub hat verlängert und wird seinem Club erhalten bleiben.

Der VfL Wolbeck aus der Staffel 7 nahm erst kurz nach Saisonstart einen Trainerwechsel vor (Daniel Hölscher für Kolja Zeugner). Neuigkeiten im Bezug auf die neue Spielzeit gibt es noch nicht.