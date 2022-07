Zwischen Oktoberfest und Brautkleid: Am Mergelberg geht's rund

Der Jubi-Lauf rückt näher – die 20. Auflage des Volksbank-Münster-Marathons am 11. September ist in aller Munde. Entlang der Strecke formieren sich Zuschauerinnen und Zuschauer, um die Sportlerinnen und Sportler zu motivieren. In Gievenbeck sind sieben Freundinnen besonders kreativ.

Der Mergelberg. Mitten im Auenviertel von Gievenbeck. Sieben Bräute trauen sich. „Haltet durch – wir tun’s auch!“ Dieser vielsagende Schriftzug ziert das selbstgebastelte Plakat der Freundinnen, die ganz in weiß bei der 13. Auflage des Volksbank-Münster-Marathons 2014 auf Höhe des 35. Kilometers stundenlang ausharren, den Läuferinnen und Läufern gefällig verpackt einheizen. Für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Und die perfekte Vorlage für Schnappschüsse liefern. Unterstützung ist alles.

„Wir haben Spaß daran“, sagt Johanna Thewes. Seit sie mit ihrer Familie 2007 im westlichen Stadtbezirk eine neue Heimat gefunden hat, ist das Event einmal im Jahr ein Muss. „Weil wir direkt an der Strecke wohnen, treffen wir uns immer bei uns“, sagt die treibende Kraft.

Schwägerin Karen Thewes, Pia Westrup, Heike Sumpmann, Jutta Mertens, Annika Bowe und Xenia ­Zeins gehören zum illustren Septett, das immer, wenn Chef-Organisator Michael Brinkmann und Co. ihr Fanprojekt ausrufen, mit den Hufen scharrt, was auf die Beine stellt. 2015 gehen sie als Engel verkleidet vor die Tür, kleben den Sportlerinnen und Sportlern ein paar Flügel auf den Rücken. Mit Schwung in die letzten Kilometer heißt die Maxime.

Sie haben Fantasie, sind erfindungsreich. 2019 ziehen sie das Oktoberfest als Mergel-Bergfest vor, Bier- und Festzeltgarnitur inklusive. Auch die Ehemänner machen mit. Fesche Madln im Dirndl und schneidige Buam in der Krachledernen feiern, tanzen, trinken und essen. Und geben – gerne. Wiesn-Hotdogs, Laugenstangen, Leberkäse liegen griffbereit. Wer’s mag. „Wir haben sogar Weizenbier ausgeschenkt“, erinnert sich Johanna Thewes an eine große Party.

Selbst wenn es kein Motto gibt, sind die „Fans“ auf der Straße. Traubenzucker, Magnesium, Schokolade, selbst gemachte Frikadellen oder ein Glas Cola haben sie immer im Repertoire. „Es ist schön zu sehen, wie dankbar all die Läuferinnen und Läufer doch sind.“

Inzwischen ist das Fieber auf die nächste Generation der Freundinnen übergegangen. „Unsere Kinder lieben das, machen mit.“ Thewes weiß, wie wichtig der Applaus und das Mutmachen von außen sind. Viele Jahre spielte sie beim USC Münster in der Bundesliga vor vollen Rängen am Berg Fidel. Sie erlebte die besten Jahre mit, wurde Deutsche Meisterin, Pokalsiegerin. Und ganz nebenbei fügte sie ihrer Vita 100 Länderspiele an. Großes Kino.

Fanprojekt belohnt die besten Ideen Foto: Auch in diesem Jahr sucht der Münster-Marathon e.V. kreative Nachbarschaften, Clubs, Familien und Straßengemeinschaften, die attraktive und originelle Ideen haben, um die Marathonläuferinnen und -läufer am 11. September bestmöglich zu unterstützen. Aufgerufen werden hierbei Gruppen von mindestens fünf Personen. Töpfe, Pfannen als Musikinstrumente? Die Gestaltung eines Straßenzuges als Wohnzimmer? Eine Menschenkette? Da gibt es Ideen ohne Ende, die den Läuferinnen und Läufern den nötigen Adrenalinpegel verschaffen.



Die drei von einer unabhängigen Jury am besten bewerteten Concentrix-Fanprojekte erhalten Geldpreise in Höhe von 500, 300 und 100 Euro. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Eine Anmeldung ist bis zum 31. August möglich. Am besten per Mail an: info@volksbank-muenster-marathon.de ...

Sechs Wochen sind es noch bis zum 20. Lauf am 11. September. In Gievenbeck stecken die sieben Freundinnen schon seit Tagen die Köpfe zusammen für das Fanprojekt 2022. „Wir haben eine Idee“, verrät Johanna Thewes. Aber mehr auch nicht. Sicher ist: Am Mergelberg geht die Post ab.

