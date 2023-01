Lokale Größen siegen, ungewöhnlicher Doppelerfolg – und ein 85-Jähriger

Die 1000er Marke bei den Teilnehmern wurde fast schon locker geknackt. Gut. Die Zeiten in den beiden Haupt-Läufen über 5000 Meter und zehn Kilometer hatten es in sich. Stark. Vorne war die Leistungsdichte bemerkenswert, im Mittelfeld wurde um jeden Platz gekämpft, einige schlenderten aus dem Jahr auf ihren Strecken, und ein allerletzter Sprint um Platz 180 oder 181 saß auch noch drin.

Am Ende war der 32. Active-Laufshop-Silvesterlauf unter der Regie von LSF Münster ein voller Erfolg. „Es ist alles gut gelaufen, wir sind sehr zufrieden“, sagte Vereins-Präsident Stephan Kerkering nach dem letzten Sportevent des Jahres in Münster. „Wir hatten fast 1400 Anmeldungen, damit hatten wir nicht gerechnet“, freuten sich Kerkering und das LSF-Team über große Resonanz. Das war ein gelungenes Comeback der Laufveranstaltung mit Start und Ziel an der Sentruper Höhe nach Corona-Pandemie und Absagen.

Münsters Club-Trio fährt einiges auf

Münsters stärkste Vereine hatten einiges aufgefahren, Ausrichter Laufsportfreunde Münster, aber auch die LG Brillux und die Community der Running Crew Münster. Da ging etwas, eine ganze Menge sogar, und alles sehr, sehr flott in Richtung Ziel. Über 5000 Meter unterstrich Marco Sietmann seine gute Form und siegte in 15:23 Minuten. Damit führte die LG Brillux gleich mal mit 1:0 im Vergleich der drei großen Teams.

Ergebnisse über 5000 Meter Foto: Frauen: 1. Johanna Schönherr (LSF Münster) 17:27; 2. Katja Tegler (Running Crew Münster) 18:43; 3. Nina Bergerfuth (LG Brillux) 19:33; 4. Marie Sommer (LSF Münster) 20:10; 5. Charlotte Gaida (SU Warendorf) 20:54; 6. Laura Brockhoff (Running Crew Münster) 20:56; 7. Pauline Althoff (LSF Münster) 21:27; 8. Victoria Herrera (LG BRillux) 21:43; ... 10. Judite Campos (Laufsporttreff Hohenholte) 22:20.



Männer: 1. Marco Sietmann (LG Brillux) 15:23 Minuten, 2. Lutz Holste (LG Dorsten) 15:33, 3. Jens Kassebeer (LG Brillux) 15:47; ... 5. Jari Bender (LG Brillux) 15:54; ... 8. Johannes Nolte (Running Crew Münster) 17:27; 9. Cedric Runde (LG Brillux) 17:52. ...

Bei den Frauen war der Erfolg von Johanna Schönherr keine Überraschung. Die frühere Triathletin und mittlerweile auf die Marathonstrecke umgesattelte Schönherr, früher erfolgreich unter ihrem Familiennamen Rellensmann, benötigte 17:27 Minuten – das wäre auch im Männer-Feld eine Top-Ten-Platzierung gewesen. 1:1 durch LSF.

Ungewöhnliche Entscheidung über zehn Kilometer

Königsklasse ist beim Silvesterlauf stets der Lauf über zehn Kilometer. Die Streckenrekorde bei Frauen (34:33 Minuten) und Männern (29:46) waren zwar nicht in Gefahr, aber es entwickelte sich ein temporeiches Rennen. Am Ende liefen Medizinstudent Clemens Gaukesbrink und Tim Wagner fast schon Hand in Hand durchs Ziel – nach 33 Minuten.

Ergebnisse über

zehn Kilometer Foto: Männer: 1. Clemens Gaukesbrink (Münster) 33:00; 2. Tim Wagner (Wuppertal) 33:00; 3. Marvin Röthemeyer (LSF Münster) 33:25; 4. David Schönherr (Runnings Crew Münster) 33:41; 5. Manuel Görlich (LSF Münster) 33:46; 6. Philipp Thies (Running Crew Münster) 33:51; ... 10. Tim Dreyer (Tri Finish Münster) 35:40. - Frauen: 1. Jana Kappenberg (LSF Münster) 37:39; 2. Leonie Zumhasch (Tri Finish Münster) 38:06; 3. Annika Fels (Running Crew Münster) 40:05; 4. Raija Schmidt (LSF Münster) 41:01; 5. Hannah Rösing 41:13; 6. Susanne Messmer ( 41:23; 7. Melanie Riddermann (Running Crew Münster) 42:27; 8. Anette Kröger (Running Crew Münster) 42:54, 9. Tanja Heep (TSV Handorf) 43:31; 10. Christina Piske (Running Crew Münster) 44:03. ...

Sie verzichteten auf einen Zielsprint, was schon eine ungewöhnliche Entscheidung des Führungsduos war. Marvin Röthemeyer wurde mit 25 Sekunden Rückstand Dritter ehe David Schönherr von der Running Crew Münster in 33:41 Minuten das Ziel erreichte.

85-Jähriger bleibt unter einer Stunde

Was den Tag für die Laufsportfreunde irgendwie auch abrundete, war der Erfolg von Jana Kappenberg in 37:39 Minuten. Ironman-Triathletin Leonie Zumhasch, folgte in 38:06 Minute vor Annika Fels von der Running Crew in 40:05.

Außergewöhnlich war am Ende der Auftritt des ältesten Läufers: Klemens Wittig lief 58:02 Minuten – mit 85 Jahren. Da läuft noch was ...

Alle Ergebnisse des Silvesterlaufs finden Sie hier.