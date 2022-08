Münster-Achter dominiert auch in Minden

Wetten auf den ersten Platz werden in der Ruder-Bundesliga nicht mehr angenommen: Auch im dritten Saisonrennen führte kein Weg am Münster-Achter vorbei – der das Gedränge im Kampf um Platz zwei aus sicherer Entfernung betrachtet. In Minden führte Hannover das Feld der Verfolger an.

Wie sich die Bilder gleichen: In Kassel, Tegel (Foto) und jetzt in Minden fährt der Münster-Achter vorne weg.

In der Ruder-Bundesliga herrscht Hochspannung wie selten zuvor, so eng wie in der laufenden Rennserie lagen die schnellen Sprinter wohl noch nie zusammen – zumindest bis zum Finallauf, wenn ohnehin nur noch Siegerboote im Rennen sind. Der Beste aus der Verfolgerschar tritt dann im Regelfall gegen den aktuell unbezwingbaren Münster-Achter an.

Auch auf dem Mindener Wasserstraßenkreuz folgte die Liga dieser ungeschriebenen Wettkampfregel. Eng wurde es für den Sprintachter bestenfalls bei der Weserüberquerung auf dem Mittellandkanal, die Finalgegner aus Hannover lag an dieser Stelle bereits eine Bootslänge im Hintertreffen. „Sie waren glücklich, dass sie im Finale standen – mehr konnten oder wollten sie dann gar nicht mehr“, fasste Teamsprecher Christoph Koebe das ungleiche Finale zusammen, das mit einem deutlichen Sieg des Liga-Dominators endete, dem dritten im dritten Rennen. „Das hätten wir schon gerne etwas spannender gehabt“, so Koebe.

Sein Team hatte zuvor Krefeld (Achtelfinale), Hameln (Viertelfinale) und in der Vorschlussrunde die starken Konkurrenten aus Osnabrück aus dem Weg geräumt, Hannover feierte dann den Finaleinzug über den vermeintlich stärksten Herausforderer Mülheim.

Regelwerk nicht sauber durchgearbeitet

Koebe hätte sein Boot im Finale gerne gegen den Gastgeber gesehen, der im Zeitrennen die beste Zeit vorgelegt hatte, dann aber vor dem Achtelfinale das Regelwerk nicht sauber durchgearbeitet hatte. Zwar siegte der Mindener Achter – aber verzichtete auf den Schlussspurt und schoss sich mit der nur neuntbesten Zeit aus dem Rennen um die ersten acht Plätze.

Einen Heimvorteil konnte auch der Frauen-Achter aus Minden am Ende nicht geltend machen, weil das „Team Red“ mittlerweile seinen Trainingsmittelpunkt in Münster hat – und auch in Minden nur für die Rennen auf den touristischen Hotspot der Kanalüberführung Zugriff hatte, auf dem am Wochenende sonst vornehmlich Ausflugsdampfer verkehren. Für das Team Münster/Minden reichte es nach dem Sieg auch gegen Hannover zu Platz sieben.