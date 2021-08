Münster-Achterschnurgeradeauf Titelkurs

Münster

Es war ein ganz enges Rennen für die schnellen Ruder-Achter auf Wasserstraßenkreuz in Minden. Spur halten war das erste Gebot auf dem Mittellandkanal – rechts und links von den Booten rauschten die Spundwände in Haaresbreite vorbei. Kein Problem für den Münster-Achter, der auch den zweiten Wettkampftag in der Ruder-Bundesliga souverän und dann doch ohne enge Rennen für sich entschied.

-ag-