Münster hat fünf heiße Eisen für Medaillen im Rostocker Feuer

Bereits im Sommer trugen die deutschen Amateurboxer ihre nationalen Meisterschaften aus. Es war ein Nachholtermin aus 2021. Nun finden in dieser Woche die regulären Deutschen Meisterschaften der Eliteboxer in Rostock statt. In der OSPA-Arena werden am Mittwoch die Wettkämpfe starten. Das Trainerteam vom Boxzentrum Münster um Farid Vatanparast und Ole Barth schickt vier Männer und eine Frau ins Geschehen. „Wir haben da ein paar gute Chancen auf Medaillen oder vielleicht sogar mehr“, sagt Vatanparast, der seine Delegation am Dienstag an die Ostsee schickt.

Cheftrainer Vatanparas zuversichtlich

Suada Ibraimovski hat in der Gewichtsklasse bis 48.0 Kilogramm noch nicht so viele Kämpfe bestritten. „Kein Problem“, sagt Vatanparast, die Trainingsleistungen wären sehr gut. Und: „Ich denke, Suada kann für eine Überraschung sorgen. In dieser leichten Gewichtsklasse sind vier weitere Kämpferinnen vertreten.

Ein Quartett bei den Herren greift nach Medaillen und vielleicht nach einem Titel. Aber, so Vatanparast, gerade in der Klasse bis 63,5 kg und im Superschwergewicht tummeln sich viele Topathleten. Während Mohamed Siala mit seinen 18 Jahren gerade versucht im Weltschwergewicht der U-22-Kategorie Fuß zu fassen, also nicht in Rostock starten wird, hofft der ehemalige DM-Vize Zalgaj Laghmani weit nach vorne zu kommen. Allerdings ist die Klasse mit zwölf Aktiven voll besetzt, bis zum Finale sind bis zu vier Kämpfe drin.

Schwere Gegner für Dakroub

Im Superschwergewicht (über 92 kg) ist die Konkurrenz nicht so zahlreich, dafür sind alle deutschen Topathleten am Start – auch Ali Dakroub vom Boxzentrum. „Michael Siemens ist auch in guter Verfassung“, sagt Vatanparast über seinen Aktiven im Halbmittelgewicht (bis 67 kg). Zwölf Kämpfer aus ganz Deutschland hoffen auf den Titel, Siemens gehört zu den chancenreichen Außenseitern.

Schafft Ginkel es ins Finale?

Ein Goldfavorit ist Oliver Ginkel. Bei der Studenten-Weltmeisterschaft im Oktober gewann er die Bronzemedaille. Nun will der Kaderboxer in seiner Gewichtsklasse nach noch wertvollerem Edelmetall greifen. In der Klasse bis 80 kg (Cruisergewicht) gehört er zu den Favoriten, Ginkel gewann 41 von 55 Amateurkämpfen. „Alle sind in Form, etwas Losglück benötigen wir natürlich auch“, blickt Vatanparast den Titelkämpfen entgegen.

Salah Ibrahim vom BC Münster 23 hat sich aus dem Wettbewerb der Klasse bis 51,0 Kilogramm abgemeldet und startet nicht.