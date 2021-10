Nach dem Wechsel schwinden in Senden die Kinderhauser Kräfte

Die neue Liga war die große Unbekannte. Aller Anfang ist schwer in fremden Gefilden. Und doch haben sich die Handballer von Westfalia Kinderhaus relativ zügig in der Verbandsliga akklimatisiert. An diesem Eindruck ändert auch die 19:22 (9:10)-Niederlage am Sonntagabend beim ASV Senden nichts. „Die werden am Ende der Saison ganz oben dabei sein“, glaubt Westfalias Trainer Michael Dreskornfeld. „Wir müssen unsere Punkte nach und nach gegen andere Mannschaften holen.“

Dabei kam der Liga-Nachrücker gut in die anfangs äußerst torarme Partie. „Wir haben im Angriff immer mal wieder eine Lücke gefunden und in der Deckung gut gestanden“, so Dreskornfeld. Zur Pause war alles drin.

Erst nach dem Wechsel schwanden zunehmend die Kräfte bei den Kinderhausern, die den Rückstand nicht mehr aufholen konnten. „Ich bin zufrieden, auch wenn ich beim Wechsel gedacht habe, hier vielleicht sogar was mitnehmen zu können“, bilanzierte Coach Dreskornfeld, der mit seinen Jungs am kommenden Wochenende spielfrei hat.