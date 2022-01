Neue Namen für Münsters Sportplätze?

In Gievenbeck und bei Preußen Münster gibt es bereits Kunstrasenplätze mit Sponsoren-Namen. Wenn es nach der Verwaltung geht, sollen Teilflächen auf städtischen Anlagen zukünftig ganz einfach umbenannt werden können - so soll Vereinen eine neue Einnahmequelle eröffnet werden.

Die Oberliga-Mannschaft des SC Preußen Münster testete am Wochenende erst in der Gievenbecker „UKM-Arena“ und dann in der heimischen „Provinzial Youngstars Arena“. Der 1. FC Gievenbeck und der SCP bilden die Ausnahme, was Fußballplätze mit Sponsoren-Namen angeht – zumindest noch.