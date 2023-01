Niggemann siegt bei seiner Premiere, Rumpf demonstriert ihre Stärke

Bei den Hallen-Meisterschaften des Bezirks Münsterland haben die Tennis-Asse aus Münster dominiert und nahezu alle Titel abgeräumt. Einzig der Siegerpokal bei den Damen 40 fand nicht den Weg in die Westfalenmetropole, aus der aber fünf Sieger kamen. Dabei stach Paula Rumpf (TC Union) in der Damen-Konkurrenz hervor.

Als deutsche Nummer 52 war sie in Billerbeck topgesetzt, zugleich die große Favoritin – und wurde ihrer Rolle vollauf gerecht. Darja Hubert (TV Emsdetten) gestattete sie zum Auftakt keinen Spielgewinn, Alina Kornieieva (TC Dorsten) bekam beim 0:6, 1:6 immerhin einen. Die doppelte Anzahl ergatterte Anna Beßer (TC Deuten) im Finale, in dem Rumpf vom Zweitliga-Rückkehrer TCU das Geschehen gegen die an Position zwei Gelistete klar diktierte.

Niggemann muss im Halbfinale kämpfen

Deutlich mehr Arbeit musste dagegen Debütant Niklas Niggemann verrichten. Der Neuzugang des Westfalenligisten 1. TC Hiltrup überstand zwar die ersten beiden Runden mühelos, hatte dann im Halbfinale aber gegen seinen Vereinskollegen Leopold Weishaupt beim 5:7, 6:3, 11:9 mächtig zu kämpfen. Noch knapper verlief das Endspiel gegen Titelverteidiger Alexander Skripaev (TG Stadtlohn/Ahaus), der in der Vorschlussrunde Lars Hartmann vom Herren-30-Bundesligisten TC Union mit 7:5, 6:3 ausgeschaltet hatte. Niggemann, der zuletzt beim TC GW Lennep spielte, behielt im Duell der beiden Topgesetzten mit 6:4, 1:6, 15:13 die Oberhand und wehrte im Match-Tiebreak nach einer 7:3-Führung Matchbälle ab.

Im Senioren-Bereich waren mit Ausnahme von Yvonne Butterweck (Feldmark Dorsten) nur Münsteraner erfolgreich. Michael Thiemann (SV 91) siegte bei den Herren 40, Peter Lenz im Unioner Finalduell gegen Cristian Rotter (6:1, 6:1) sowie Thomas Gausepohl (THC) bei den Herren 60.