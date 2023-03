„Absolut möglich“: Münsteraner Nils Voigt greift nach deutschem Rekord

Schon seit einigen Jahren Konkurrenten, die sich, wie hier bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin, gegenseitig antreiben: Der Münsteraner Nils Voigt (vonr) und Amanal Petros (rechts).

Für Nils Voigt war es rein sportlich betrachtet ein Quantensprung. Der 25 Jahre alte Münsteraner lief in San Juan Capistrano beim „The Ten“ die 10 000 Meter in 27:30,01 Minuten – die viertschnellste Zeit eines deutschen Läufers auf der Bahn aller Zeiten. Beim sogenannten „World Athletics Continental Tour Silver Level Meeting“, einem der am höchsten bewerteten Qualifikationswettbewerbe weltweit, setzte er mit einer persönlichen Bestzeit einen bemerkenswerten Paukenschlag. Nur noch knapp neun Sekunden fehlen Voigt, der für den TV Wattenscheid und die Puma-Trainingsgruppe startet, zum nationalen Rekord von Dieter Baumann aus dem Jahr 1997.