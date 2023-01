„Notfalls auch in Siebener-Gruppen“: Die Bunte Liga wächst weiter

Die Bunte Liga geht in ihre vierte Saison und wächst weiter. Bisher haben sich 37 Speckbrett-Teams registriert, vorgesehen sind je acht pro Spielklasse, auf der dritten Ebene sind dann drei Staffeln geplant. „Notfalls auch in Siebener-Gruppen“, sagt Organisator Simon Voß, der aber guter Dinge ist, bis zum Anmeldeschluss am 10. Februar noch drei Mannschaften zu finden.

Für starke Neueinsteiger besteht aufgrund der Struktur die Chance, binnen zwei Jahren ins Oberhaus zu gelangen. „Die Leistungsstärke gleicht sich im Laufe der Zeit immer besser an“, so Voß. Denn natürlich möchte jeder auf Gegner mit ähnlicher Kragenweite treffen. Der Modus mit sieben Matches pro Spieltag bleibt identisch, losgehen soll es Ende April – wobei die Terminierung weiterhin variabel gestaltet werden kann. „Wer sich entscheidet, eine Truppe ins Rennen zu schicken, sollte in etwa zu acht sein“, sagt Voß. Anmeldungen gehen per Mail an hallo@speckbrettliga.de oder über die Homepage.

www.speckbrettliga.de