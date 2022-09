Nur Borussia und Wolbeck siegen – erste Schlappe für Münster 08

Nun hat es auch den SC Münster 08 erwischt. Beim 1:3 gegen den SV Mesum II kassierte das Team von Gerrit Göcking am Sonntag die erste Saisonniederlage. Ein Bock von Torhüter Malte Remmert führte schon in Minute eins zum 0:1, bei den weiteren Gegentoren durch Kevin Grewe (29., 87.) patzte Nullacht jeweils in der Standard-Verteidigung. Sargon Chabo hatte den Gastgeber zwischenzeitlich auf 1:2 (40.) herangebracht. „Wir waren die bessere Mannschaft und haben ein gutes Spiel gemacht. Daher ist die Niederlage besonders ärgerlich“, so Göcking.

Auch Westfalia Kinderhaus II ging leer aus. Beim 1:2 (0:2) durch Tore von Frederic Böhmer (12.) und Janes Böggemann (37.) gegen Emsdetten 05 überzeugte der Aufsteiger erst in den letzten 30 Minuten. Bis dahin war der Gast besser. Nach dem 1:2 durch Lorenz Weinbrenner (65.) drängte die Westfalia auf den Ausgleich. „Wir hatten noch Chancen, leider ist uns das 2:2 nicht mehr geglückt“, meinte Trainer Stefan Kloer.

Gelmer klassisch ausgekontert

Unnötig wie bitter war die 2:3-Niederlage von GW Gelmer im Heimspiel gegen den TuS Recke. Gelmer hatte durch Malte Drewes (8.) und Aymane Nachit (70.) zweimal vorgelegt, Recke nach individuellen Fehlern der Gastgeber jeweils postwendend (10., 72.) ausgeglichen. Als der Gäste-Keeper Rot sah und die Münsteraner auf den Sieg drückten, wurden sie klassisch ausgekontert (85.).

Nichts Zählbares – das galt auch für BW Aasee. Trainer André Kuhlmann schaute seiner Mannschaft beim 1:2 gegen Teuto Riesenbeck über eine Stunde lang mit großer Freude zu und haderte lediglich mit dem Chancenwucher. „Warum wir dann eingebrochen sind, ist uns allen ein Rätsel“, sagte er. Bennet Packheiser hatte Aasee in Front gebracht, später trafen die Gäste zweimal (63., 70.) in kurzer Zeit. In der Schlussphase verlor BWA Lennart Märten (85./Gelb-Rot) und Packheiser (88./Rot).

Wesentlich besser als in der Nachbarschaft war die Stimmung bei Borussia Münster. Nach dem 3:1 (2:0) gegen den TuS Altenberge kritisierte Trainer Henry Hupe nur Nachlässigkeiten in der Schlussphase. „Bis dahin war alles top, wir hätten sogar höher gewinnen können“, meinte Hupe. Es trafen Hannes John (36./FE), Felix Klaphake (48.) und Maximilian Wüst (72.).

In der Staffel 7 freute sich der VfL Wolbeck über den zweiten Saisonsieg. Beim SV Neubeckum gewann er mit 2:1. Den 0:1-Rückstand (34.) drehten die Gäste unmittelbar vor der Pause per Doppelschlag zur Führung. Beim Ausgleich (43.) legte Yannek Lubitz für Jonas Bodin auf, zwei Minuten später verwandelte er einen Freistoß direkt. „Ein dreckiger Auswärtsdreier, der gut tut. Nach der Halbzeit haben wir drei, vier Konter nicht sauber zu Ende gespielt“, sagte Trainer Daniel Hölscher.