Oderbase Volleys tasten sich Schritt für Schritt vor

Volle Kraft voraus: Volleys-Angreifer Aaron Zumdick nimmt Maß. Am Samstag trifft der Zweitliga-Aufsteiger aus Gievenbeck auf den Tabellenvierten Neustrelitz.

Angekommen? Kai Annacker bittet um Aufschub und stellt die Frage zurück. „In zwei Wochen kann ich das besser beurteilen“, sagt der Trainer der Orderbase Volleys Münster. Dann hat der Aufsteiger zur 2. Volleyball-Bundesliga auch die Heimspiele gegen den PSV Neustrelitz (Samstag 19 Uhr, Uni-Halle) und eine Woche später gegen FC Schüttorf absolviert und ein Drittel des Saisonprogramms hinter sich.

Zumindest ein bisschen Respekt haben sich die Gievenbecker schon zum jetzigen Zeitpunkt verschafft. Das „Sechs-Punkte-Spiel“ (Annacker) beim Schlusslicht ETV Hamburg gewannen sie souverän 3:0, der vorangegangene 3:1-Erfolg bei TuB Bocholt kam unerwartet und hatte sogar ein bisschen Kür-Format. Nach den vier anderen Begegnungen gab’s für die Volleys mitunter nette Worte und Schulterklopfer – Zählbares rutschte ihnen allerdings durch die Hände. „Insgesamt sind wir mehr oder weniger im Soll“, sagt Annacker. Das Weniger bezieht der Coach auf „unnötig verlorene Sätze“. So wie zuletzt beim 0:3 gegen Spitzenreiter Wolfen-Bitterfeld. Da hatte der Tabellenzehnte den Favoriten im ersten Abschnitt fast am Haken.

Eine der jüngsten Mannschaften im Unterhaus

Der Neuling stellt eine der jüngsten Mannschaften im Unterhaus der Bundesliga. Michael Spratte, vormals Trainer und jetzt Teammanager, hob im Sommer das Entwicklungspotenzial als hohes Gut hervor. Die glänzende Medaille hat freilich auch eine matte Seite: In dieser ersten Zweitliga-Phase zahl(t)en die Volleys gelegentlich Lehrgeld. Annacker wurde es da in entscheidenden Phasen „zu unruhig, manchmal sogar hektisch“. Eine hohe Fehlerquote spielte dem jeweiligen Konkurrenten, der geduldig auf seine Chance wartete, in die Karten. „Das hat auch etwas mit Erfahrung zu tun. Da sind uns die etablierten Mannschaften noch voraus“, stellt der Coach fest.

Mit viel Verve arbeiten die Volleys im Training an Verbesserungen. Im Block- und Abwehrbereich zahle sich das mehr und mehr aus, so Annacker. Im Angriff sieht er ohnehin keine Probleme: „Da spielen wir definitiv auf Zweitliga-Niveau.“ Was auch Verdienst von Zuspieler Moritz Lembeck ist. Dreimal wurde der ausgeschlafene und technisch versierte Regisseur schon als wertvollster Akteur seiner Mannschaft ausgezeichnet.

Vierter Anlauf auf den ersten Heimsieg

An diesem Samstag nehmen die Münsteraner den vierten Anlauf auf den ersten Heimsieg. Und wieder stellt sich ein Spitzenteam in der Uni-Halle vor: Nach Kiel (5.), Lindow (3.) und Wolfen-Bitterfeld (1.) reist nun der Tabellenvierte Neustrelitz an. Erneut eine hohe Hürde, zuletzt empfahlen sich die Mecklenburger mit einem blitzsauberen 3:0 in Warnemünde. „Eine sehr groß gewachsene Mannschaft, da kommt einiges auf uns zu“, weiß Annacker, „wir müssen direkt da sein und konsequent gegenhalten.“

Eine gute Leistung im besten Falle auch ein gutes Ergebnis könnte die Volleys mit Blick auf das dann folgende Heimspiel gegen Schüttorf zusätzlich beflügeln. Das Nachbarschaftsderby steht ohnehin unter besonderen Vorzeichen. Einige Spieler der Volleys – auch Lembeck – engagierten sich in der abgebrochenen Drittliga-Saison 2020/2021 über ein Zweitspielrecht bei den Niedersachsen. Trainer in Schüttorf ist der langjährige USC-Coach und ehemalige Münsteraner Axel Büring. Kollege Annacker schreibt dem Duell große Bedeutung zu und stellt auch die Antwort auf die Eingangsfrage in Aussicht: „Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir angekommen.“