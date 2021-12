Ole Kruse und Jasper Angl im erweiterten Kader

Die Ruderwettbewerbe in Tokio sind ohne münsterische Beteiligung über die olympische Bühne gegangen, doch für 2024 in Paris stehen die Zeichen gut, dass der RV Münster wieder an Bord ist. Mit Ole Kruse und Neuzugang Jasper Angl zählen aktuell gleich zwei RVM-Ruderer zum Kreis der Achter-Recken.

Ruderer sind für unterschiedliche Jahreszeiten schwer zu begeistern. Sommer, Winter – egal: Sie sind unterwegs, so lange das ohne Kufen möglich ist – und selbst dann ginge es auf dem Ergometer zur Sache. Auch beim RV Münster herrscht zum Jahreswechsel nur kurz Zeit zur stillen Einkehr, dann geht es sofort weiter: Aktuell sogar mit zwei Aktiven, die im Kader von Bundestrainer Uwe Bender den Deutschland-Achter voranbringen. Mit USA-Rückkehrer Ole Kruse hat ein waschechter Münsteraner Platz genommen auf den begehrtesten Rollsitzen des Landes. Kruse setzt sein in den Staaten begonnenes Studium jetzt in Stützpunktnähe in Dortmund fort. Im gleichen Boot sitzt auch Jasper Angl, der vom Bodensee aus Konstanz nach Münster zum RVM gewechselt ist. Im Jahr 2019 besetzten Angl und Kruse den schnellsten Junioren-Zweier des Landes, jetzt sind sie im „großen“ Achter wieder vereint. Sönke Kruse, Oles „kleiner“ Bruder, ist weiterhin unverzichtbarer Teil des deutschen U-23-Achters. Celina Waldschmidt, in diesem Jahr für den RVM bei den U-23-Europameisterschaften am Start, wechselt ab sofort in den Trainerstab des Clubs.