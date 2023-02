Oliver Ginkel siegt vorzeitig und feiert Debüt nach Maß

Am Montag war es soweit, Boxer Oliver Ginkel durfte sein Bundesliga-Debüt geben – und das richtig erfolgreich. Nicht so erfolgreich verlief der Bundesliga-Auftritt für zwei weitere Aktive des Boxzentrums.

Starkes Bundesliga-Debüt für Oliver Ginkel. Der deutsche Vizemeister in der Klasse bis 81 Kilogramm aus dem Boxzentrum Münster gewann als Gastkämpfer beim MBR Hamm seine Premiere. Er besiegte Engin Aslan vorzeitig in der dritten Runde, der Ringrichter stoppte den ungleichen Kampf. Hamm bezwang dabei den BSK Seelze mit 11:10, Ginkels Sieg war so gesehen enorm wichtig für den Märkischen Boxring.

Nicht so erfolgreich verlief der Bundesliga-Auftritt für zwei weitere Aktive aus Münster. Zalgaj Laghmani musste seinem Gegner Ahmed Ham nach nur 30 Sekunden Kampfzeit zum Sieg gratulieren. Die Kontrahenten waren mit den Köpfen zusammengestoßen, Laghmani durfte nicht weiterkämpfen – die Punktrichter mussten dennoch eine Entscheidung trotz der kurzen Kampfdauer treffen. Und die ging 1:2 gegen den Boxzentrum-Athleten aus.

Im Schwergewicht verlor Patrick Walfort ebenfalls, er ging gegen Gisse Yasse in der zweiten Runde K.o.