Am Samstag in aller Früh war für Fabian Wegmann um 3 Uhr Tagwache. Eine Stunde später startete das Straßenrennen im Radsport in Tokio. Wegmann und ARD-Kommentator Florian Nass waren im Einsatz, über sechs Stunden im Livestream. „Nach drei Stunden hatte ich ein kleines Tief“, blickt Wegmann zurück. Es war so zwischen sechs und sieben Uhr. Aber durchhalten ist für den Ex-Profi kein Problem, das hat er schon bei seinen Teilnahmen an der Tour de France als Aktiver bewiesen. Und er hat es unlängst bei der Live-Übertragung der 23-tägigen Frankreich-Rundfahrt bewiesen, die vor nicht einmal einer Woche in Paris endete. Aber in der Nacht ein Radrennen zu kommentieren, das war auch für Wegmann eine neue Erfahrung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch