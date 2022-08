Österreichische Siege auf der THC-Anlage

Münster

Die Luft in Münster bekommt Melanie Klaffner offenbar sehr gut. Die Österreicherin, die lange für den TC Union Münster in der 2. Tennis-Bundesliga aufgeschlagen hat, feierte bei ihrer Rückkehr an die Aa einen großen Erfolg. Sie gewann auf der Anlage des THC Münster bei der Polizei-EM den Titel. Das deutsche Team räumte auch reichlich Edelmetall ab.

Von Henner Henning