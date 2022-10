Problemfall U19: Warum es in Münster immer weniger Teams gibt

Einige Dinge im Fußball haben sich in den vergangenen Jahrzehnten vermutlich nicht geändert. Wenn am Sonntagmorgen ein A-Jugend-Spiel angepfiffen wird, stehen fast immer ein paar Jungs mit Schlafdefizit und Partynachwirkungen auf dem Rasen. 2022 wie 1992 oder 1982. In Roxel, Handorf oder Hiltrup. Die letzten beiden Jahrgänge im Junioren-Alter waren schon immer die Phase, in der sich Spreu vom Weizen trennt.

Doch aktuell gibt es in Münster nur noch zwölf Clubs, die (mindestens) eine eigene U 19 anbieten. Neben den Branchenführern Preußen, 1. FC Gievenbeck, SC Münster 08, TuS Hiltrup, Westfalia Kinderhaus und Borussia Münster sind das Wacker Mecklenbeck, der BSV Roxel, GW Marathon, BW Aasee und Newcomer MS Mitrovica. Der VfL Wolbeck kickt zudem in einer Spielgemeinschaft mit dem SC Everswinkel und RW Alverskirchen, Concordia Albachten mit dem SV Bösensell. Beide füllen das Feld bei der Hallen-Stadtmeisterschaft auf. „Doch so wenig Teilnehmer hatten wir trotzdem noch nie“, sagt Abteilungschef Christian Wielers vom Ausrichter FCG. Sein Club, ausgestattet mit einer Top-Anlage und zwei neuen Kunstrasenplätzen sowie zahlreichen guten Trainern, verzeichnet gegenläufig Zuwachs und plant zur neuen Saison gar eine vierte A-Jugend. „Die Hälfte der Jungs kommt von außerhalb, doch unterhalb des Leistungsbereichs sprechen wir keinen an“, sagt Wielers.

Problem wächst oft von unten nach oben

Das Plus der Großvereine spüren die Nachbarn dennoch. Der SC Nienberge, derzeit ohne U 19, bewegt sich zwischen Gievenbeck, Kinderhaus und dem TuS Altenberge. Jugendleiter Joachim Feldmann sagt: „Oft wächst das Problem von unten nach oben. Wir hatten vor zwei Jahren auch keine B- und vor vier keine C-Jugend. In den jüngeren Jahrgängen sind wir aber ganz gut aufgestellt, obwohl wir ein sehr alter Stadtteil fast ohne Neubaugebiete sind. Das wird es auf Sicht schwerer machen.“ Doch auch er leugnet eine Verschiebung der Interessen mit 17 oder 18 nicht.

Junioren-Abteilungschef Christian Wielers vom FCG Foto: Johannes Oetz

Einen sehr plausiblen Aspekt liefert Kerstin Höfling, Nachwuchs-Leiterin von GW Amelsbüren. „Die meisten machen nach zwölf Jahren Abi, dann sind sie in der letzten A-Jugend-Saison im Ausland, beginnen ihr Studium oder machen ein FSJ.“ Auch am Häpper gibt es keine Mannschaft, genau wie in Gremmendorf, Coerde, Mauritz oder bei Innenstadtclubs wie Saxonia, ESV oder Eintracht sowie den vielen Kleinstvereinen. „Wir hatten Gespräche mit Nachbarn wie Rinkerode oder Hiltrup, aber das ist leider nicht zustande gekommen“, sagt Höfling. „Die Verbindlichkeit fehlt in diesem Alter oft.“ Für die nächste Saison laufen die Planungen bereits, abgemeldet hat sich immerhin kaum einer der Akteure, die aktuell nur in der Ersten spielen dürften, ab dem 1. April dann für alle anderen Teams.

Zulauf grundsätzlich riesig

Grundsätzlich ist im Kreis Münster der Zulauf beim Nachwuchs riesig, wie insgesamt rund 760 Mannschaften belegen. Doch den letzten Schritt vor dem Erwachsenenbereich lassen immer mehr Teenies aus. „Wir greifen das Thema auf, gehen dem auf den Grund, erstellen Analysen“, sagt Kreischef Norbert Krevert (Foto unten), der allerdings schon ab der C-Jugend einen gewissen Schwund erkennt. „Es sind verschiedene Faktoren. Schule und Konkurrenzangebote spielen eine Rolle. Aber der Fußball soll auch sozialer Anker sein, die Clique, das gesellschaftliche Zuhause. Das muss unser Anspruch sein. Wir wollen die Menschen an die Vereine zu binden, das ist weniger spürbar geworden.“ Was Krevert zudem umtreibt, ist die schrumpfende Zahl der Senioren-Teams, die er durchaus im Zusammenhang sieht.

Niewöhner: „Vielen Clubs ist das nicht bewusst"

Sein Vorstandskollege und Kreis-Jugendobmann Bernhard Niewöhner sagt: „Vielen Clubs ist nicht bewusst, was es bedeutet, wenn sie nicht um ihre U 19 kämpfen.“ Er weist noch darauf hin, dass Spiele keinesfalls zwingend sonntags stattfinden müssen, sondern auch freitags, samstags oder montags möglich sind. „Keiner möchte die Jungs aus dem Bett prügeln, aber ein echtes Rezept für die Probleme hat noch niemand gefunden.“

Kreis-Jugendobmann Bernhard Niewöhner Foto: Jürgen Peperhowe

Am ehesten vielleicht der FCG. Wielers berichtet, dass einige Kicker einer A 3 oder B 3 in seinem Verein zugleich den Einstieg ins aktuell 61 Köpfe umfassende Trainergeschäft im unteren Jugendbereich wagen und ihn der A 1 oder B 1 des Nachbarn vorziehen. Die Oberliga-Mannschaft sei ebenfalls ein Reizpunkt. „Wir haben viel gemacht in den letzten Jahren, haben nach dem Lockdown sofort wieder losgelegt. Auch der Talentschuppen hilft uns.“ Für Kinderhaus hat er ebenfalls lobende Worte: „Westfalia bezieht die jungen Menschen mit ein und nimmt sie ernst.“ Das würden andere Clubs auch gern tun – doch dafür müssten erst mal die Spieler vorhanden sein.