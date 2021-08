Preußen Münster muss sich gedulden

Noch ist keine Entscheidung gefallen in der Regionalliga. Die neun Partien, die turnusgemäß für diesen Samstag angesetzt sind, werden noch ausgetragen, der SC Preußen Münster stellt – ebenfalls planmäßig – an diesem Spieltag das spielfreie Team. Abwarten, wie es danach weitergeht.

Die Entscheidung ließ auf sich warten – offensichtlich stand das Wohl und Wehe der Regionalliga West nicht ganz oben auf der meterlangen Prioritätenliste der Staatskanzlei in Düsseldorf. Am Freitagabend zumindest warteten die 21 Clubs in Liga vier noch auf das Signal, ob der Spielbetrieb am kommenden Dienstag fortgesetzt wird, oder ob an diesem Wochenende gemäß der aktuellen Corona-Weisung für zunächst vier Wochen die Vorhänge fallen.

Die neun Partien, die turnusgemäß für diesen Samstag angesetzt sind, werden noch ausgetragen, der SC Preußen Münster stellt – ebenfalls planmäßig – an diesem Spieltag das spielfreie Team. Doch wie geht es weiter? Preußen-Trainer Sascha Hildmann lässt seine Schützlinge am Samstag und Sonntag bis auf Weiteres in Vorbereitung auf das Dienstagsspiel bei Borussia Dortmunds Amateuren unverdrossen trainieren.

Dennoch schwebt das Damoklesschwert einer Generalabsage weiterhin über der Weststaffel. Die Kollegen aus dem Nordosten und dem Norden schufen bereits am Donnerstag klare Fronten und froren den Spielbetrieb mit Start am Montag ein. In Bayern ist sogar die vorgezogene Weihnachtspause noch ein Thema. Im Westen, der Heimat der Traditionsvereine aus Münster, RW Essen, RW Oberhausen, Fortuna Köln und Alemannia Aachen dagegen hofft man darauf, einer Zwangspause zu entgehen.

Am Freitagmittag stellte die Landesregierung in NRW zumindest einen Hilfsfonds für die Viertligisten in Aussicht. 15 Millionen Euro sollen den Fortbestand gefährdeter Clubs sichern, hieß es aus Düsseldorf. Wie die Staatskanzlei mitteilte, können die neuen Hilfsgelder ab einem Einnahmeausfall von 2500 Euro ohne Steuern ausgezahlt werden. Sie sind auf 60 Prozent des ermittelten Nettobetrags begrenzt. Dieser Topf ist allerdings nicht auf den Fußball begrenzt.