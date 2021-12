Preußen-Serien und Marathon-Comeback: Das war das sportliche Jahr 2021 in Münster

Preußen Münster holte den Westfalenpokal und eilte auch in der Liga von Sieg zu Sieg. Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke hatte großes Verletzungspech und verpasste Olympia. Marathon und Giro fanden trotz Corona statt. Ein Rückblick auf Münsters Sportjahr 2021.

Am 29. Mai bejubelte Preußen Münster den Westfalenpokal-Sieg.

Das erste Halbjahr 2021 stand zumindest für die Amateursportler in Münster noch im Zeichen des Lockdowns. Profis wie Preußen Münster, die WWU Baskets oder der USC Münster durften aber ran, ebenso Leichtathleten oder teilweise Schwimmer. Ab dem Sommer lief dann der Ligabetrieb wieder, auch Großveranstaltungen wie Marathon oder Giro erhielten grünes Licht, ehe die Luft zum Jahresende wieder dünner wurde.

- Preußen bejubeln Westfalenpokalsieg

- USC verpasst die Playoffs

- WWU Baskets hauchdünn am Aufstieg vorbei

- Klimke verpasst Olympia schwer verletzt

- Herden holt Gold und Bronze

- Langehanenberg reist nach Tokio

- Preußen verliert und kommt doch weiter

- Glückliche Gesichter beim Marathon

- Cavendish gewinnt den Giro

- Aus für die Stadtis

"Münster um die Welt" - in Rekordzeit

Nicht mal einen Monat dauert es, bis die Aktion "Münster um die Welt" ihr Ziel erreicht. Hobby- und Profisportler tragen gemeinsam die rund 40.000 Kilometer bei. Und es geht sofort weiter mit dem nächsten Ziel.

Fairplaypreis für SCP-Anhänger

Ein Jahr nach einem üblen rassistischen Zwischenruf gegen den damaligen Würzburger Fußballer Leroy Kwadwo werden die Fans von Preußen Münster für ihre Zivilcourage geehrt. Sie hatten den Übeltäter identifiziert und aus dem Stadion komplimentieren lassen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Zwischentief in der Corona-Zeit

Tarik Ibrahim ist einer der besten Boxer der Stadt, gehört national zu den Hoffnungsträgern. Bemerkenswert offen beschreibt das Talent, warum es in der Zeit der Lockdowns Schwierigkeiten hatte, sich zu motivieren.

USC scheitert schon vor den Playoffs

Das große Saisonziel verpasst der USC Münste vorzeitig. Bei den Ladies in Black Aachen verlieren die Volleyballerinnen mit 0:3. Die Bilanz fällt ziemlich ernüchternd aus. Die Zwischenhochs waren von sehr kurzer Dauer.

Erst auf den letzten Metern gestoppt

Erst die VfL SparkassenStars Bochum bremsen den schon wieder ordentlich rollenden Express, mit dem die WWU Baskets Münster durch die Saison gleiten. In diesem "Finale" um den Aufstieg in die Pro B verliert der Underdog am Ende knapp.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Lockerungen sind da und werden voll ausgenutzt

Lange, sehr lange, mussten Münsters Amateursportler auf den Startschuss warten. Ende Mai durften sie wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Der einhellige Tenor: Endlich geht es wieder los!

Preußen bejubeln Sieg im Westfalenpokal

Durch ein 1:0 gegen die SF Lotte schnappte sich Regionalligist Preußen Münster den Westfalenpokal. Die Fußballer, die zuvor schon für den DFB-Pokal qualifiziert waren, ließen es nach einer langen Saison richtig krachen.

Westfalenpokal-Finale: SF Lotte – SC Preußen Münster Der SC Preußen Münster ist Gewinner des Westfalenpokals! Foto: Jürgen Peperhowe Die Mannschaft gewann das Endspiel in Verl gegen die Lotter Sportfreunde durch einen von Gerrit Wegkamp verwandelten Foulelfmeter (84. Minute) mit 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe Der SCP hatte sich aber als bester westfälischer Regionalligist bereits für den DFB-Pokal qualifiziert. Der SCP hatte sich aber als bester westfälischer Regionalligist bereits für den DFB-Pokal qualifiziert. Foto: Jürgen Peperhowe Sehen Sie im Folgenden viele Fotos vom Triumph im Finale ... Foto: Jürgen Peperhowe ... und später in dieser Bilderstrecke auch Szenen des Spiels. Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe S Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe

Klimke stürzt schwer und verpasst Tokio

Ingrid Klimke war gesetzt für Olympia, ihre Planung war auf Tokio 2021 ausgerichtet. Dann kam ein fataler Sturz im polnischen Barborowko, der der Münsteranerin schwerste Verletzungen einbrachte und das Aus für die Spiele.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Erster Amateurkick in Kinderhaus

Seit Oktober 2020 hatte in Deutschland kein Fußballspiel mehr im Amateurbereich stattgefunden. Als Erste wagten sich, dank niedriger Inzidenz in Münster, Westfalia Kinderhaus und der prominent besetzte TuS Bövinghausen aus der Deckung.

Herden holt Gold und Bronze bei U-23-DM

In Koblenz feiert Luka Herden von der LG Brillux Münster seinen größten Triumph. Er wird deutscher U-23-Meister im Weitsprung und garniert den Titel noch mit Bronze über 100 Meter. Besser geht's kaum.

Langehanenberg Ersatzfrau in Tokio

Auch wenn sie später nicht zum Einsatz kommt, erlebt Helen Langehanenberg vom RV St. Georg Münster ganz besondere olympische Momente. In der Dressur feiert sie als Ersatzfrau Gold für Deutschland mit.

Kappenstein gibt Trainerposten ab

Philipp Kappenstein prägte die WWU Baskets wie kaum ein anderer in den vergangenen Jahren. Im Juli erklärt der Trainer seinen Rückzug aus der ersten Reihe. Wenig später stellt der Club Björn Harmsen als seinen Nachfolger vor.

Westfalia-Frauen ziehen sich zurück

Die Personalnot ist am Ende zu groß. Die Frauen von Westfalia Kinderhaus ziehen sich aus der Oberliga zurück. Aus der Not macht der Verein eine Tugend. Coach Florian Ostendorf bleibt und übernimmt die trainerlose Reserve in der Landesliga.

Preußen verlieren und kommen dennoch weiter

Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal verliert Preußen Münster trotz toller Leistung mit 1:3 nach Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg. Doch der Erstligist wechselt einmal zu oft. Später kommt der SCP doch noch eine Runde weiter.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Glücksgefühle beim Marathon

Dass der Volksbank-Münster-Marathon überhaupt über die Bühne geht, macht viele Menschen happy. Die 42,195 Kilometer sind diesmal anders, aber sportlich wie atmosphärisch werden wieder Akzente gesetzt.

Münster-Marathon 2021 Große Bühne für insgesamt Tausende Läuferinnen und Läufer: Am Sonntag (12. September 2021) startete vor dem Schloss der 19. Volksbnk-Münster-Marathon. Foto: Jürgen Peperhowe Ein Marathon im Zeichen von Corona: Zuschauer mussten etwa im Zielbereich am Prinzipalmarkt nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Foto: Jürgen Peperhowe Als Erster über die Ziellinie rannte wieder einmal ein Kenianer. Foto: Jürgen Peperhowe Samuel Lomoi war mit zwei Stunden und zehn Minuten der schnellste Läufer beim Münster-Marathon 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Elias Sansar wurde Dritter und war damit wieder einmal der beste Deutsche im Feld. Foto: Jürgen Peperhowe Monica Cheruto aus Kenia sicherte sich mit einer Zeit von 2:33 Stunden den Sieg bei den Frauen. Foto: Jürgen Peperhowe Lokalmatdorin Johanna Rellensmann (Mitte) kam als dritte Frau ins Ziel. Foto: Jürgen Peperhowe Große Unterhaltung auf dem Prinzipalmarkt:Herumstelzende Giraffen unterhielten das Publikum im Zielbereich. Foto: Jürgen Peperhowe Das Stelzentheater beeindruckte nicht nur die kleinen Besucher. Foto: Jürgen Peperhowe Ein ganz besonderes Erlebnis hatten 300 Kinder, die sich auf den letzten anderthalb Kilometern ins Marathonfeld einreihen durften. Foto: Jürgen Peperhowe Unter der Anfeuerung der Cheerleader und Tausender Zuschauerinnen und Zuschauer... Foto: Jürgen Peperhowe ...liefen die Kinder von der Westfälischen Schule für Musik an der Himmelreichallee bis zum Ziel am Prinzipalmarkt. Foto: Jürgen Peperhowe Mitmachen durften Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Foto: Jürgen Peperhowe Aber auch den etwas älteren Läufern waren die Anfeuerungen vom Straßenrand gewiss. Foto: Jürgen Peperhowe Bei so einer Unterstützung fallen die 42,195 Kilometer schon etwas leichter. Foto: Jürgen Peperhowe Auf den Mülltonnen wurde fleißig getrommelt. Foto: Jürgen Peperhowe Für diesen pandemie-typischen Unrat hätte man sie allerdings auch gut gebrauchen können. Im Start- und Zielbereich waren Masken vorgeschrieben. Foto: Jürgen Peperhowe An mehreren Stationen auf der Strecke gab es Erfrischungen... Foto: Jürgen Peperhowe ...und einen Vitaminschub für die nächsten Kilometer. Foto: Jürgen Peperhowe Vom Start am Schlossplatz führte die Strecke durch die Innenstadt über Gievenbeck, Nienberge und Roxel wieder zurück ins Stadtzentrum. Foto: Jürgen Peperhowe 2100 Frauen und Männer hatten sich für die ganze Marathonstrecke angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Dazu kamen 1450 Staffeln, die sich die 42 Kilometer durch Münster aufgeteilt haben. Foto: Jürgen Peperhowe Ab neun Uhr morgens flogen die Füße über den münsterischen Asphalt. Foto: Jürgen Peperhowe Kraftfutter stand für die Ausdauersportler am Streckenrand bereit. Foto: Jürgen Peperhowe Auf drei Bühnen vom Aegidiitor bis zum Prinzipalmarkt wurde dem Publikum und den Aktiven eingeheizt. Foto: Jürgen Peperhowe An etlichen „Laufmotivationspunkten“ wurden die Läuferinnen und Läufer von Fantasiewesen angefeuert. Foto: Jürgen Peperhowe „Deine Best(e) Zeit“ – das ist das Motto des Münster-Marathons 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Die Staffelläufe machen den Münster-Marathon regelmäßig zum Volksfest. Foto: Jürgen Peperhowe 5800 Sportlerinnen und Sportler waren 2021 allein in den Staffeln angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Das Ziel vor Augen: Alle, die es innerhalb von fünfeinhalb Stunden ins Ziel schafften, bekamen eine Medaillen und ein Finisher-Shirt. Foto: Jürgen Peperhowe

Ruder-Achter jubelt auf dem Aasee

Ausgerechnet auf heimischem Gewässer fährt der Achter des RV Münster den ersten Titel in der Ruder-Bundesliga ein. Die verkürzte Saison krönt die Crew mit einer überaus souveränen Vorstellung.

Ein Brite triumphiert, ein Deutscher hört auf

Während André Greipel als Sieger früherer Jahre beim Sparkassen-Münsterland-Giro sein letztes Rennen fährt, gewinnt Mark Cavendish das Sprintfinale. Auch bei Rad-Event ist 2021 einiges anders.

Auseinandersetzungen bei SCP-Auswärtsspiel

Beim 1:0 von Preußen Münster beim KFC Uerdingen kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Gäste-Fans und Polizei. Von Seiten der Anhänger wurden viele Vorwürfe laut.

Absage kommt drei Wochen vor dem Auftakt

Die Stadtmeisterschaften im Hallenfußball sollten nach einem Jahr Pause eigentlich ihr Comeback feiern. Doch drei Wochen vor dem Auftakt (die Auslosung hatte bereits stattgefunden) kam doch noch das Aus.

Gold, Silber und Bronze für LG Brillux

Gleich dreimal schafften es Athleten der LG Brillux Münster bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf auf das Podium. Das U-20-Team mit Marco Sietmann, Sören Buffi und Jean-Benoît Merté holte Gold.

Glanzvolle Hinserie der Baskets

Ausschließlich Siege fuhren die WWU Baskets Münster bislang in dieser Saison ein. Der Spitzenreiter führt das Klassement mit großem Vorsprung an. Der Aufstieg scheint möglich, da sind sich alle einig.