Remis am Osttor: Hiltrup holt Punkt nach torreicher erster Hälfte

Drei Punkte standen am Sonntag auf der To-do Liste vom TuS Hiltrup und der Hammer SpVg. Beim Aufeinandertreffen der beiden Teams hatte schlussendlich aber keiner die Nase vorn. Beim 2:2 (2:2)-Remis wurden die Punkte geteilt und keine der Mannschaften konnte ihren Vorsprung auf den Tabellenkeller weiter ausbauen.

Dabei verbuchte der Gast aus Hamm die ersten Chancen der Partie für sich – und wurde glatt mit einem Treffer belohnt. Bereits in der siebten Minute netzte Barbaros Inan aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Der Druck in dem Spiel war hoch – auf beiden Seiten. Das war auch deutlich auf dem Spielfeld spürbar. Die Mannschaften liefen hoch an und sorgten für ein intensives und schnelles Spiel. Hiltrup war dabei immer einen Schritt schneller als die Gäste. So war es keine Überraschung, dass der TuS direkt im Gegenzug mit dem 1:1 antwortete (8.). Ein langer Einwurf und ein Fehler in der Hammer Defensive sorgten dafür, dass Akil Cömcü freie Bahn hatte.

Überraschendes 2:2 vor der Pause

In den folgenden 30 Minuten übernahm Hiltrup nun das Ruder und ließ den Gästen keinen Raum mehr zum Atmen. Die Arbeit wurde belohnt mit der 2:1-Führung des Gastgebers, für die Daniel Mladenovic sorgte (13.). Die klare Dominanz des Gastgebers bekam auch Hamm zu spüren, weshalb Coach Cerci Ferhat bereits nach 32 Minuten das erste Mal wechselte. Sebastian Stroemer kam für Damasy Daniel. „Aufgrund der Hektik vom Gegner sind wir unsicher geworden. Wir haben Tore kassiert, die so nicht passieren dürfen. Die ersten 30 Minuten hatte ich zudem drei Totalausfälle. Mit einem Wechsel habe ich es aber erstmal belassen“, so Ferhat.

Bereits zum Ende der ersten Hälfte konnte der Gastgeber das Tempo nicht mehr halten und Hamm fand langsam Mittel, um sich zu wehren. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel trotzdem überraschend der 2:2-Ausgleich durch Denizhan Yazici (41.). Anders als der Gastgeber es geplant hatte, ging es nun ohne Führung in die Pause. „Wir haben zu Beginn mit einer sehr hohen Intensität und hohem Pressing gearbeitet. Wir wollten die Führung ausbauen und in der zweiten Hälfte auf Konter gehen. Das hat durch das Gegentor nicht geklappt“, schilderte TuS-Trainer Marcel Stöppel.

Viel Gewusel in der zweiten Halbzeit

Mit dem Anpfiff der zweiten Hälfte gab es zunächst viel zu sehen – nur kein Fußball. Viele Fouls, viel Gewusel, viele Kommentare. Das änderte sich auch bis zum Schluss nicht mehr. Chancen waren Mangelware, die größte verbuchte Hiltrup kurz vor Abpfiff. Nils Johannknecht traf jedoch nur den Pfosten (87.). „Es war klar, dass Hiltrup das Tempo nicht halten kann. Der Gegner war stehend K.o. und wir hatten die Oberhand. Zwingende Torchancen haben wir uns aber nicht erarbeiten können“, kritisierte Ferhat die Leistung seiner Spieler.

TuS: Böcker – Krieger, Revermann, Jankhöfer (87. Stegt), Keysberg – Gockel, Kilinc, Johannknecht – Cömcü (90.+2 Joaquim), Mladenovic (71. Schubert), Yarokha