"Entzug" ist vorbei, Wanderstandarte wird wieder vergeben

„The winner takes it all“ heißt es in dem Welthit von Abba. Im Wettkampf um die Jugend-Standarte der Stadt Münster aber gilt dies nicht. Denn auch das Schlusslicht nach den vier Teildisziplinen wird mit einer Aufmerksamkeit bedacht, einer ganz besonderen: Die letztplatzierte Mannschaft erhält den von unserer Zeitung ins Leben gerufenen Motivationspreis, der dem Team ein Trainingswochenende mit einem Dressur- und einem Springreittrainer beschert. Dagegen wird in diesem Jahr der Fanpreis, der normalerweise an den Verein mit den meisten Zuschauern in der Halle gegeben wird, nicht ausgelobt. Die Corona-Lage lässt dies noch nicht zu.